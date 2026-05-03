"Godzilla X Kong: The New Empire": Der Start der Godzilla-Fortsetzung mit Rebecca Hall

Wie lässt sich eine Geschichte nach dem bereits abgehakten Showdown zwischen Godzilla und King Kong noch sinnvoll weiterführen? Ganz leicht taten sich die Macher mit "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024) scheinbar nicht: Der Arbeitstitel wurde mehrfach geändert, die Idee vom Baby-Kong hat sich aber gehalten. Schon in den Trailern zu "Godzilla x Kong" tauchte eine knuffige Mini-Version von King Kong auf. Aber der ist natürlich nicht die große Bedrohung in dieser Blockbuster-Produktion, die nun bei RTL zur besten Sendezeit ihre Free-TV-Premiere feiert.

Godzilla X Kong: The New Empire Abenteuerfilm • 03.05.2026 • 20:15 Uhr

"Wir haben ein Signal entdeckt", erklärt die Wissenschaftlerin Dr. Andrews (Rebecca Hall), eine von mehreren wiederkehrenden menschlichen Figuren aus dem letzten Film (Godzilla vs. Kong", 2021) . "Kong, Godzilla, sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu – etwas, vor dem sogar sie sich fürchten." Später wird konkretisiert: "Das ist nicht nur ein Signal. Es ist ein Aufruf zum Krieg." Heißt: noch größere, noch gemeinere, noch monströsere Gegner für Godzilla und Kong. Und, wie immer, jede Menge Zerstörung (unter anderem werden diesmal alte ägyptische Pyramiden in ihre Einzelteile zerlegt).

Mit rund 600.000 Besuchern in den deutschen Kinos verbuchte der fünfte Film innerhalb des sogenannten "MonsterVerse" ein durchaus ordentliches Ergebnis hierzulande. In Arbeit befindet sich "Godzilla x Kong: Supernova", der im Frühjahr 2027 starten soll.

Godzilla X Kong: The New Empire – So. 03.05. – RTL: 20.15 Uhr

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