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MagentaTV setzt auf prominente TV-Experten für die WM 2026

Wer ist dabei?

MagentaTV setzt auf prominente TV-Experten für die WM 2026

24.03.2026, 10.07 Uhr
von Gianluca Reucher
MagentaTV präsentiert ein hochkarätiges Team für die Berichterstattung der WM 2026. Neben Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller wird auch Tabea Kemme als Expertin dabei sein.
Laura Wontorra
Laura Wontorra ist erstmals bei einer WM als Moderatorin dabei.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Christof Koepsel
Rang 8: Tabea Kemme
Die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme arbeitet seit Anfang der 20er-Jahre als Expertin, inzwischen bei Sky und Amazon.  Fotoquelle: Getty Images/Stuart Franklin
Thomas Müller
Thomas Müller ist bei der WM 2026 als TV-Experte für MagentaTV am Start.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Rich Storry
Mats Hummels
Mats Hummels freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Thomas Müller.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Lars Baron
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp gibt bei der WM sein Experten-Comeback.  Fotoquelle: 2025 Red Bull/Handout

Keine drei Monate dauert es mehr, dann beginnt die größte WM aller Zeiten in den USA, Kanada und Mexiko. Alle 104 Partien der WM 2026 werden live bei MagentaTV zu sehen sein. Dafür fährt der Streamingdienst mit großer Prominenz auf: Neben den Moderatoren Johannes B. Kerner und Laura Wontorra sowie Kommentator Wolff Fuss sind Mats Hummels, Jürgen Klopp und erstmals auch Thomas Müller als TV-Experten dabei – und noch ein weiteres Gesicht gesellt sich in die Runde dieser großen Namen.

Wie MagentaTV bei der großen Pressekonferenz zur WM 2026 am Montagnachmittag verkündet hat, wird auch Tabea Kemme, die bereits als Expertin von Sky und Prime Video bekannt ist, die Partien beim Streamingdienst an der Seitenlinie begleiten. Sie freut sich: "Es ist auf jeden Fall eine Spielwiese, wo ich froh bin, dass ich mich qualifiziert habe, um da auf jeden Fall dabei zu sein."

"Wenn Thomas meine Meinung kennt, sagt er grundsätzlich eine andere"

Thomas Müller wiederum ist zum ersten Mal als TV-Experte tätig und will von der Erfahrung seiner Kolleginnen und Kollegen profitieren. Der Ex-Bayern-Star sagt zu seiner neuen Rolle: "Ich habe schon viele große Spiele erlebt. Jetzt an der Seitenlinie zu stehen – es wird spannend." Dabei verspricht vor allem das Zusammenspiel mit Mats Hummels schon jetzt mächtig Feuer.

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Die beiden früheren Nationalspieler haben nicht nur gemeinsam mit Deutschland 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen, sondern tauschen sich auch privat regelmäßig über Fußball aus – vor allem über Schiedsrichter-Entscheidungen, wie der ehemalige BVB-Profi auf der Pressekonferenz verrät. Über Thomas Müller als neuen Experten sagt er: "Wenn Thomas meine Meinung kennt, sagt er grundsätzlich eine andere."

Auch für Laura Wontorra gibt es eine Premiere. "Ich bin sehr aufgeregt", sagt sie über ihre erste WM als Moderatorin. Sie war kürzlich erst in den Vereinigten Staaten und berichtet: "Die USA rüstet sich auf." Bei der Formulierung geht ein Raunen durch die Pressekonferenz. "Schwieriges Wort", erkennt die Journalistin im Anbetracht der aktuellen politischen Situation selbst und spezifiziert: "Rüstet die Rasentechnik auf."

Drei WM-Spiele kostenlos und ohne Anmeldung bei MagentaTV

Alle 104 Partien der WM 2026 werden live bei MagentaTV zu sehen sein – 44 davon exklusiv. Wie MagentaTV-Chef Arnim Butzen bekannt gibt, wird es aber auch ein besonderes Angebot für die Fans geben: Drei Spiele werden bei MagentaTV kostenlos und ohne Anmeldung zu sehen sein.

Diese drei Partien sind: Südkorea gegen einen noch ausstehenden Europa-Qualifikanten am Freitag, 12. Juni, um 4 Uhr, Tunesien gegen Japan am Sonntag, 21. Juni, um 6 Uhr und eine noch nicht näher bestimmte Partie der Konferenz vom 3. Spieltag. Zudem die Re-Lives der Spiele sowie alle Highlights.

Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrer Gruppe E am 14. Juni um 19 Uhr auf Curacao (ARD), am 20. Juni um 22 Uhr auf die Elfenbeinküste (ZDF) und am 25. Juni um 22 Uhr auf Ecuador (ARD).

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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