Schweiz – Deutschland: Bundestrainer Nagelsmann ist bereit für den Test gegen die Schweiz

Die jüngsten Länderspiele gegen die Schweiz? Waren alle eng! In der Nations League gab es im Corona-Jahr 2020 ein 1:1 und ein 3:3, das EM-Gruppenspiel am 23. Juni 2024 in Frankfurt endete ebenfalls 1:1 – dank eines Treffers von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit. Wenn die Mannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann nun in Basel erneut auf die von Murat Yakin betreute "Nati" trifft, handelt es sich also um einen echten Härtetest. RTL überträgt mit bewährten Kräften (Wolff-Christoph Fuss als Kommentator, Lothar Matthäus als Experte) ab 20.15 Uhr live aus dem St. Jakob-Park, wo um 20.45 Uhr Anpfiff ist.

RTL Fußball – Länderspiel: Schweiz – Deutschland Sport • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Beide Mannschaften sind für die WM, die von 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, qualifiziert, beide suchen noch nach ihrer Idealformation. "Seit der Auslosung ist die Weltmeisterschaft für uns alle greifbar – und die Vorfreude auf ein sportlich hochklassiges Turnier riesig", ließ sich Julian Nagelsmann auf der DFB-Homepage zitieren. "Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll." Die Schweiz sei "ein großartiger Gegner keine drei Monate vor unserem Start in das Turnier, sie wird uns alles abverlangen". Die Spiele gegen die Schweiz "waren immer besondere – das wird auch dieses Mal nicht anders sein", so der Bundestrainer.

Am Montag gegen Ghana In nur drei Tagen geht es weiter für die DFB-Auswahl: Am Montag, 30. März, trifft die Mannschaft um 20.45 Uhr in Stuttgart auf Ghana. Bekanntlich eine recht kurzfristige Ansetzung, nachdem der ursprünglich geplante Gegner Elfenbeinküste bei der Auslosung zur WM Anfang Dezember in der deutschen Gruppe E gelandet ist. Auch Ghana qualifizierte sich souverän als Gruppensieger für die WM 2026. "Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben", befand Nagelsmann vor dem Duell mit der vom einstigen Hamburger Bundesligaprofi Otto Addo trainierten Afrikanern. Die ARD ist ab 20.15 Uhr live drauf. Esther Sedlaczek moderiert, Reporter ist Philipp Sohmer, und Bastian Schweinsteiger ist als Experte mit von der Partie.

Die deutsche Mannschaft wird voraussichtlich am 2. Juni nach Übersee reisen. Kurz vorher trifft Deutschland noch am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz auf Finnland. Die WM wird am 11. Juni (ab 21 Uhr MESZ) mit dem Gruppenspiel von Mexiko gegen Südafrika in Mexiko-Stadt eröffnet, die Co-Gastgeber USA und Kanada steigen einen Tag später ein. Deutschlands WM Auftakt in Houston gegen Curacao ist am 14. Juni (ab 19 Uhr MESZ) angesetzt.

RTL Fußball – Länderspiel: Schweiz – Deutschland – Fr. 27.03. – RTL: 20.15 Uhr

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