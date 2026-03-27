Home News TV-News

Schweiz – Deutschland: Bundestrainer Nagelsmann ist bereit für den Test gegen die Schweiz

RTL Fußball Länderspiel

Schweiz – Deutschland: Bundestrainer Nagelsmann ist bereit für den Test gegen die Schweiz

27.03.2026, 06.00 Uhr
von Frank Rauscher
"Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll", sagt Julian Nagelsmann vor dem Länderspiel in der Schweiz. Und jeder Fan weiß: Wenn solche Phrasen gedroschen werden, wird's langsam ernst. Die Fußball-Nation fiebert sich in die heiße Phase.
RTL Fußball - Länderspiel
Kennt er den Weg zum WM-Titel? - Zunächst geht es für Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Nationalmannschaft zum ersten WM-Test in die Schweiz.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart Franklin

Die jüngsten Länderspiele gegen die Schweiz? Waren alle eng! In der Nations League gab es im Corona-Jahr 2020 ein 1:1 und ein 3:3, das EM-Gruppenspiel am 23. Juni 2024 in Frankfurt endete ebenfalls 1:1 – dank eines Treffers von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit. Wenn die Mannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann nun in Basel erneut auf die von Murat Yakin betreute "Nati" trifft, handelt es sich also um einen echten Härtetest. RTL überträgt mit bewährten Kräften (Wolff-Christoph Fuss als Kommentator, Lothar Matthäus als Experte) ab 20.15 Uhr live aus dem St. Jakob-Park, wo um 20.45 Uhr Anpfiff ist.

RTL
RTL Fußball – Länderspiel: Schweiz – Deutschland
Sport • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Beide Mannschaften sind für die WM, die von 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, qualifiziert, beide suchen noch nach ihrer Idealformation. "Seit der Auslosung ist die Weltmeisterschaft für uns alle greifbar – und die Vorfreude auf ein sportlich hochklassiges Turnier riesig", ließ sich Julian Nagelsmann auf der DFB-Homepage zitieren. "Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll." Die Schweiz sei "ein großartiger Gegner keine drei Monate vor unserem Start in das Turnier, sie wird uns alles abverlangen". Die Spiele gegen die Schweiz "waren immer besondere – das wird auch dieses Mal nicht anders sein", so der Bundestrainer.

Am Montag gegen Ghana

In nur drei Tagen geht es weiter für die DFB-Auswahl: Am Montag, 30. März, trifft die Mannschaft um 20.45 Uhr in Stuttgart auf Ghana. Bekanntlich eine recht kurzfristige Ansetzung, nachdem der ursprünglich geplante Gegner Elfenbeinküste bei der Auslosung zur WM Anfang Dezember in der deutschen Gruppe E gelandet ist. Auch Ghana qualifizierte sich souverän als Gruppensieger für die WM 2026. "Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben", befand Nagelsmann vor dem Duell mit der vom einstigen Hamburger Bundesligaprofi Otto Addo trainierten Afrikanern. Die ARD ist ab 20.15 Uhr live drauf. Esther Sedlaczek moderiert, Reporter ist Philipp Sohmer, und Bastian Schweinsteiger ist als Experte mit von der Partie.

Derzeit beliebt:
>>"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe
>>Kritik zu „Ku'damm 59“ auf 3sat: Die Schöllacks tanzen wieder
>>Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel
>>MagentaTV setzt auf prominente TV-Experten für die WM 2026

Die deutsche Mannschaft wird voraussichtlich am 2. Juni nach Übersee reisen. Kurz vorher trifft Deutschland noch am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz auf Finnland. Die WM wird am 11. Juni (ab 21 Uhr MESZ) mit dem Gruppenspiel von Mexiko gegen Südafrika in Mexiko-Stadt eröffnet, die Co-Gastgeber USA und Kanada steigen einen Tag später ein. Deutschlands WM Auftakt in Houston gegen Curacao ist am 14. Juni (ab 19 Uhr MESZ) angesetzt.

RTL Fußball – Länderspiel: Schweiz – Deutschland – Fr. 27.03. – RTL: 20.15 Uhr

Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Rudi Völler gewährt im Dokumentarfilm "Rudi Völler – Es gibt nur einen" einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Fußballstar zeigt sich von einer ungewohnt persönlichen Seite.
Einzigartiger Einblick

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".
Laura und Jörg Wontorra bekommen eigene WM-Doku-Serie auf MagentaTV
Wontorras WM-Abenteuer
Laura und Jörg Wontorra
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Isaak Cissé: Münchens Kult-Taxifahrer bekommt BR-„Lebenslinien“-Porträt
"Cissé, der Kult-Taxifahrer"
Lebenslinien: Cissé, der Kult-Taxifahrer
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
Als Mario Basler gegen Frauenfußball ätzt, reicht es SWR-Moderatorin: "Einfach mal die Fresse halten"
Basler-Kontroverse
Mario Basler
Kontroverse Aussagen nach Rassismus-Eklat: TV-Moderatorin rechnet mit José Mourinho ab
Rassismusdebatte
Kate Scott
ZDF kündigt Doku-Dreiteiler über Mesut Özil an: "Alle haben irgendwie verloren"
Özils Aufstieg und Fall
"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden"
"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Brendan Fraser als Papa zum Mieten: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue Filmveröffentlichungen
"Rental Family"
Blutiges Actionfest: Filmkritik zu „They Will Kill You“
Harry-Potter-Star im Cast
Eine Frau schaut ängstlich auf ein blutiges Laken.
Film-Neuerer und "Wegelagerer" des Privatfernsehens: Zum Tode Alexander Kluges
Filmvisionär
Alexander Kluge
Evelyn Burdecki auf dem Traumschiff: Alle Infos zu ihrem Auftritt!
Kurzer Gastauftritt
"Das Traumschiff: Island"
In Gold gehüllt & mehr: Die tragischen Schicksale der Bond-Girls
Tragische Filmfiguren
Helga Brandt in "James Bond 007: Man lebt nur zweimal" (1967)
Katja Burkard bewundert Ricarda Langs "Heldenreise"
Ricarda Langs Entwicklung
Katja Burkard / Ricarda Lang
„Das Traumschiff“: Alle Infos zur Osterfolge in Island mit Florian Silbereisen
Insel-Abenteuer
"Das Traumschiff: Island": An der Rezeption des Schiffs: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) steht zwischen Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes).
Johannes Oerding spricht im TV über seine Auszeit: Er hatte Angst, "dass die Leute mich vergessen"
Bühnenpause
Johannes Oerding
„Bridgerton“ bekommt neuen Ableger – diese Figur soll im Fokus stehen
Wer wird es sein?
Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Bett
"Gewisse Zaghaftigkeit": Georg Restle kritisiert Umgang der ARD mit der AfD
Georg Restles Neuanfang
Georg Restle
"Bitte nicht nachmachen": "Temptation Island VIP"-Star nach Beauty-Eingriff im Krankenhaus
Brenda im Krankenhaus
Brenda Brinkmann
"Bist der Nation nahezu heilig": Jens Riewa gratuliert Susanne Daubner zum Geburtstag
Tagesschau-Legende
Susanne Daubner
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
HBO-Max zeigt ersten Trailer für Harry-Potter-Serie – und gibt Startdatum bekannt
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter
"Beruf: Polizistin": Der Start der neuen Dokumentation auf ARTE
Frauen im Polizeidienst
Beruf: Polizistin
"Die Maiwald": Kritik zur neuen ZDF-Fernsehreihe mit Doris Schretzmayer
ZDF-Bergpanorama
"Die Maiwald - Verstärkung"
"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen": Kritik am ARD-Krimi mit Nicki von Tempelhoff
Neuer Fall im Ersten
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
Das machen die "Spaceballs"-Stars heute
Kultkomödie der 80er
"Spaceballs"
Mit Christian Ulmen am Set: So war die Zusammenarbeit abseits der Kameras
"völlig schockiert vom anderen"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".