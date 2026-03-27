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"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe

Müllchaos in Berlin

"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe

27.03.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In "Die Drei von der Müllabfuhr: Miese Abzocke" jagt Käpt'n Werner Träsch mit seiner Crew skrupellose Betrüger, die sich als Müllmänner ausgeben und Senioren abzocken. Der Film thematisiert die Müllproblematik in Berlin und ist ab 18. März in der ARD Mediathek verfügbar.
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
"Die Drei von der Müllabfuhr" haben auch im 14. Film der Reihe alle Hände voll zu tun. Diesmal jagen Motte (Marc Oliver Schulze, links), Tarik (Aram Arami, Mitte) und Käptn Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) zwei falsche Müllmänner.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
Weil in ganz Berlin illegal Sperrmüll abgestellt wird, müssen Werner (Uwe Ochsenknecht, links), Tarik (Aram Arami) und ihre Kollegen Sonderschichten fahren.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
Christel (Eva Weißenborn) und Janis (Jürgen Haug, Mitte) sind auf Betrüger hereingefallen. Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) versucht ihnen zu helfen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
Tarik (Aram Arami) steht seiner Ex-Freundin Annika (Laura Louisa Garde) nach deren Jobverlust zur Seite.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
Specki (Frank Kessler) bekommt überraschend Besuch von seiner Nichte Lisa (Katharina Hirschberg), die in Berlin Influencerin werden möchte.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle

Gerade noch verteidigten sie ein Jugendzentrum, nun stehen "Die Drei von der Müllabfuhr" in der gleichnamigen ARD-Degeto-Reihe bereits vor dem nächsten großen Problem: "Berlin versinkt im Müll", klagt der Mülle-Chef Rüdiger Dorn (Rainer Strecker): "Der illegale Sperrmüll hat rapide zugenommen, die ganze Stadt ist voll damit." Um das zu ändern, müssen der Müllwerker Käpt'n Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und seine Kollegen fortan Sonderschichten fahren. Die allgemeine Notsituation wissen jedoch auch Kriminelle auszunutzen: "Miese Abzocke" heißt entsprechend der zweite neue Film der Reihe (Regie: Christiane Balthasar, Buch: Silja Clemens), der bereits ab Mittwoch, 18. März, in der ARD Mediathek abrufbar ist.

ARD
Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke
Komödie • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Gefahr für rechtschaffene Rentner 

Als falsche Müllmänner verkleidet fahren die Kleinkriminellen Radek (Christian Bojidar) und Timo (Jan Andreesen) zu Menschen, die eigentlich nur ihre alten Möbel ordnungsgemäß abgeben wollen. Für angeblich falsche Angaben kassieren sie dann ein exorbitantes Bußgeld. Als die gemeine Masche den rechtschaffenen Rentner Janis (Jürgen Haug) und seine Frau Christel (Eva Weißenborn) trifft, ist das für den Käpt'n besonders schlimm: Immerhin war er es, der Janis kurz zuvor noch geraten hatte, online eine Sperrmüll-Abholung zu bestellen. Dass Janis dabei auf einer Fake-Seite landen würde, konnte er ja nicht ahnen. Dennoch fühlt sich der Käpt'n verpflichtet, die Ganoven zu stellen ...

Auch sonst ist in dem 14. Film seit 2019 wieder eine Menge los: Specki (Frank Kessler) bekommt überraschend Besuch von seiner Nichte (Katharina Hirschberg, "Bibi & Tina – Die Serie"), und Annika Träsch (Laura Louisa Garde) wird als Journalistin entlassen: "Korrekturlesen und Faktencheck – das macht jetzt die KI", klagt sie, womit auch wieder gesellschaftsrelevante Themen diskutiert werden.

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Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke – Fr. 27.03. – ARD: 20.15 Uhr

"Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand": Darum geht's im Film der ARD Degeto-Reihe
Im 13. Film der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" wird das Team um Käpt'n Träsch mit einem vermeintlichen Müllproblem konfrontiert, das sich jedoch als gesellschaftlicher Konflikt entpuppt. Die Müllabfuhr gerät in einen gefährlichen Strudel aus Generationskonflikten und Aggressionen.
Jugendzentrum-Konflikt
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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