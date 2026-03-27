"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe

Gerade noch verteidigten sie ein Jugendzentrum, nun stehen "Die Drei von der Müllabfuhr" in der gleichnamigen ARD-Degeto-Reihe bereits vor dem nächsten großen Problem: "Berlin versinkt im Müll", klagt der Mülle-Chef Rüdiger Dorn (Rainer Strecker): "Der illegale Sperrmüll hat rapide zugenommen, die ganze Stadt ist voll damit." Um das zu ändern, müssen der Müllwerker Käpt'n Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und seine Kollegen fortan Sonderschichten fahren. Die allgemeine Notsituation wissen jedoch auch Kriminelle auszunutzen: "Miese Abzocke" heißt entsprechend der zweite neue Film der Reihe (Regie: Christiane Balthasar, Buch: Silja Clemens), der bereits ab Mittwoch, 18. März, in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke Komödie • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Gefahr für rechtschaffene Rentner Als falsche Müllmänner verkleidet fahren die Kleinkriminellen Radek (Christian Bojidar) und Timo (Jan Andreesen) zu Menschen, die eigentlich nur ihre alten Möbel ordnungsgemäß abgeben wollen. Für angeblich falsche Angaben kassieren sie dann ein exorbitantes Bußgeld. Als die gemeine Masche den rechtschaffenen Rentner Janis (Jürgen Haug) und seine Frau Christel (Eva Weißenborn) trifft, ist das für den Käpt'n besonders schlimm: Immerhin war er es, der Janis kurz zuvor noch geraten hatte, online eine Sperrmüll-Abholung zu bestellen. Dass Janis dabei auf einer Fake-Seite landen würde, konnte er ja nicht ahnen. Dennoch fühlt sich der Käpt'n verpflichtet, die Ganoven zu stellen ...

Auch sonst ist in dem 14. Film seit 2019 wieder eine Menge los: Specki (Frank Kessler) bekommt überraschend Besuch von seiner Nichte (Katharina Hirschberg, "Bibi & Tina – Die Serie"), und Annika Träsch (Laura Louisa Garde) wird als Journalistin entlassen: "Korrekturlesen und Faktencheck – das macht jetzt die KI", klagt sie, womit auch wieder gesellschaftsrelevante Themen diskutiert werden.

Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke – Fr. 27.03. – ARD: 20.15 Uhr

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