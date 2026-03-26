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Katja Burkard bewundert Ricarda Langs "Heldenreise"

Ricarda Langs Entwicklung

Katja Burkard bewundert Ricarda Langs "Heldenreise"

26.03.2026, 12.42 Uhr
von Franziska Wenzlick
Katja Burkard zeigt sich im Podcast "Talk-O-Mat" von Ricarda Lang beeindruckt. Die RTL-Moderatorin bewundert die Offenheit und die "Heldenreise" der ehemaligen Grünen-Chefin.
Katja Burkard / Ricarda Lang
Katja Burkard (links) hat im Podcast "Talk-O-Mat" verraten, wie sehr sie Grünen-Politikerin Ricarda Lang bewundert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz / 2025 Getty Images/Gerald Matzka (Fotomontage)

Katja Burkard hat "einen gewissen Respekt" vor jedem Politiker. Besonders beeindruckt zeigt sich die RTL-Moderatorin im Podcast "Talk-O-Mat" jedoch von der ehemaligen Grünen-Chefin Ricarda Lang. Diese habe eine "richtige Heldenreise" hinter sich, findet Burkard.

"Der Job des Politikers – das ist schon eine Herausforderung heutzutage", findet Katja Burkard. Im Podcast "Talk-O-Mat" gibt die RTL-Moderatorin zu bedenken: "Jeder Manager verdient locker zweimal so viel wie die, die sind 24/7 unter Beobachtung, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt." Sie habe deshalb "einen gewissen Respekt vor jedem", der den Schritt in die Politik wage.

Eine Politikerin, die Burkard besonders bewundert, ist Ricarda Lang. "Sie hat mich beeindruckt", gesteht die 60-Jährige. "Ich finde es so erstaunlich, wie offen sie mit sich selber umgegangen ist." Besonders die Fehlerkultur der ehemaligen Grünen-Chefin imponiere Burkard: "Sie hat gesagt: 'Mein Gott, ich konnte mir zum Teil selber nicht zuhören.' Das habe ich vorher noch von keinem Politiker gehört."

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Lang schone sich selbst nicht, "in keiner Art und Weise", betont die "Punkt 12"-Moderatorin. So habe die 32-Jährige im Rückblick unter anderem "bemängelt, dass die Grünen so als Verbotspartei wahrgenommen wurden". Burkard erklärt: "Diese Authentizität, die sie gewonnen hat und dieser Umgang mit Fehlern, dieser Umgang mit der eigenen Person und diese Reflexion – das finde ich wirklich ganz, ganz toll von ihr."

Katja Burkard spricht von Ricarda Langs "Heldenreise"

Auch Ricarda Langs optische Veränderung spricht der TV-Star im Podcast an. "Sie hat gesagt, dass sie es eine Zeit lang antifeministisch fand, überhaupt abzunehmen", sagt Burkard. Dieser Satz habe sie "sehr beeindruckt": "Das ist Wahnsinn, welche Scheren wir auch alle irgendwie im Kopf haben – je nachdem, in welcher Bubble wir uns bewegen."

Sie finde es "bemerkenswert", wie offen die Politikerin mit derartigen Themen umgehe. "Und sie wurde ja niedergemacht, wegen ihrer Figur, wegen ihrer Klamotten, wegen allem, das war ja unerträglich." Ricarda Lang sei es jedoch gelungen, eine "richtige Heldenreise" hinzulegen. "Das erzeugt wirklich großen Respekt in mir", betont Burkard, die die ehemalige Parteivorsitzende nach eigenen Angaben auch persönlich kennengelernt hat. Es gebe, resümiert die Journalistin, "von der Entwicklung und von der Ehrlichkeit und von der Authentizität nicht viele, die so einen Weg gegangen sind wie sie."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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