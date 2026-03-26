„Das Traumschiff“: Alle Infos zur Osterfolge in Island mit Florian Silbereisen

Wenn am Ostersonntag um 20.15 Uhr das ZDF-„Traumschiff“ in See sticht, erwartet die Zuschauer mehr als nur Fernweh und Postkartenidylle. Die neue Folge „Island“ verspricht große Gefühle und überraschende Wendungen vor einer Kulisse, die selbst eingefleischte Weltenbummler staunen lässt.

Die MS Amadea nimmt erstmals Kurs auf die spektakulären Landschaften Islands. Ein Setting, das optisch beeindruckt und thematisch neue Maßstäbe setzt. Zwischen rauen Fjorden und geheimnisvollen Mythen entfalten sich Geschichten, die tiefer berühren als viele zuvor.

Premiere im hohen Norden: Geschichten im Land aus Feuer und Eis Mit Island erkundet „Das Traumschiff“ Neuland, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ungezähmte Natur, tosende Wasserfälle und scheinbar endlose Weiten bilden eine Kulisse, die sich deutlich von früheren Traumzielen unterscheidet.

Gerade diese Umgebung macht die Osterfolge besonders. Die Mischung aus Feuer und Eis spiegelt sich auch in den Geschichten an Bord wider. Es geht um Konflikte, um zweite Chancen und um Entscheidungen, denen das Potential innewohnt ein ganzes Leben verändern zu können. Die Landschaft fungiert dabei fast als Hauptdarstellerin. Still, mächtig und geheimnisvoll.

Kapitän Silbereisen und die vertraute Crew Angeführt wird die Reise wie gewohnt von Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger. An seiner Seite stehen bekannte Gesichter wie Barbara Wussow (64) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Collien Ulmen-Fernandes (44) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.

Auch Daniel Morgenroth (62) ist als Staff-Kapitän Martin Grimm wieder mit dabei. Mit vereinten Kräften sorgt die Crew für Stabilität inmitten der immer wieder hochkochenden Gefühle der Passagiere.

Zwei Brüder, ein Geheimnis: Die bewegendste Story der „Traumschiff“-Folge Im Zentrum der Episode steht eine Geschichte, die unter die Haut geht. Die beiden Männer Dominik Dahlke (Bernhard Piesk, 47) und Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat, 51) haben unabhängig voneinander an Bord eingecheckt. Sie ahnen nicht, das sie etwas verbindet. Erst auf dem Schiff erfahren sie, dass sie Halbbrüder sind. Ihr verstorbener Vater führte ein Doppelleben und hat beiden ein gemeinsames Ferienhaus in Island hinterlassen – offenbar in der Hoffnung, sie nach seinem Tod zusammenzubringen.

Was folgt, ist ein emotionaler Ausnahmezustand. Während Dominik den Kontakt sucht und Antworten will, reagiert Nikolaus verletzt und abweisend. Der Konflikt eskaliert vor der eindrucksvollen Kulisse Islands und entwickelt sich zu einem der intensivsten Handlungsstränge der Folge.

Liebe kennt kein Alter – eine zweite Chance Parallel dazu erzählt die Episode eine ganz andere, aber nicht weniger bewegende Geschichte. Die Passagierin Evelyn Küpper (Saskia Vester, 66) reist mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa Hofer von Lobenstein, 26) nach Island und trifft dort auf ihre große Jugendliebe: Antonia „Toni“ Meissner (Michaela May, 74). Die Gefühle von damals sind sofort wieder da. Nähe, Vertrautheit und eine leise Sehnsucht nach dem, was hätte sein können, prägen ihre Begegnung.

Doch dann stellt Toni eine Frage, die alles verändert: Möchte Evelyn in Island bleiben und noch einmal neu anfangen? Zwischen Vergangenheit und Zukunft hin- und hergerissen, muss Evelyn eine Entscheidung treffen, deren Folgen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Familie beeinflussen könnten.

Reality-Star an Bord des „Traumschiffs“: Evelyn Burdecki sorgt für Humor Für leichtere Töne sorgt ein Reality-TV-Star: Evelyn Burdecki (37) übernimmt die Rolle der Stylistin Vera und bringt frischen Wind an Bord. Mit ihrer offenen Art und ihrem trockenen Humor lockert sie die oft emotional aufgeladenen Situationen auf. Gerade im Zusammenspiel mit den anderen Charakteren entstehen Momente, die die Zuschauer zum Schmunzeln bringen, ohne dabei die Ernsthaftigkeit der Geschichten zu untergraben.

Mystik und Gänsehaut: Wenn Island seine Geheimnisse verrät Neben Drama und Romantik offenbart die Folge auch eine mystische Ebene. Dr. Jessica Delgado begibt sich gemeinsam mit Hanna Liebhold auf eine Wanderung durch die isländische Natur und gerät dabei in eine unerwartete Situation.

Sie verliert die Orientierung und ist plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Hilfe kommt von einem geheimnisvollen Mann namens Jon (Pétur Óskar, 41), der völlig unerwartet, wie aus dem Nichts kommend, auftaucht. Diese Begegnung verleiht der Geschichte eine fast märchenhafte Note und greift die sagenumwobenen Mythen Islands auf. Die Szene zeigt eindrucksvoll, dass die Serie es schafft, Realität und Fantasie miteinander zu verweben, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.

Eine der emotionalsten „Traumschiff“-Folgen der letzten Jahre Die Osterfolge „Island“ ist mehr als nur eine weitere Episode von „Das Traumschiff“. Sie ist ein intensives Zusammenspiel aus großen Gefühlen, aufgeladenen Konflikten und einer außergewöhnlichen Kulisse. Ob zerbrochene Familien, späte Liebe oder geheimnisvolle Begegnungen – selten lagen Drama und Hoffnung so nah beieinander.

Gleichzeitig sorgt die Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Impulsen dafür, dass die Folge frisch und überraschend wirkt. Diese Reise wird den Zuschauern sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben und könnte dem „Traumschiff“ eine seiner eindrucksvollsten Episoden überhaupt bescheren.

„Das Traumschiff – Island“ – Ostersonntag, 5. April 2026, um 20:15 Uhr im ZDF – ab 28. März 2026 abrufbar in der ZDF-Mediathek

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