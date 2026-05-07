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Promi-Zuwachs bei "Lena Lorenz": Das ist die neue Krankenschwester

Prominente Neubesetzung

Promi-Zuwachs bei "Lena Lorenz": Das ist die neue Krankenschwester

07.05.2026, 09.30 Uhr
von Wilhelm Flemmer
In "Lena Lorenz" gibt es eine Neue. Eine Krankenschwester namens Polly bereichert in der neuen Folge "Auf Augenhöhe" das Team um Hebamme Lena. Gespielt wird der Charakter von der Tochter eines bekannten Schauspielers.
Lena Lorenz
Joanna Semmelrogge spielt in der neuen "Lena Lorenz"-Folge die Rolle der Polly Demir.  Fotoquelle: ZDF / Ziegler Film
Lena Lorenz - Auf Augenhöhe
Lena Lorenz (Judith Hoersch, links) glaubt, dass ein Fehlverhalten ihrer neuen Kollegin Gesa im Kreißsaal folgenschwere Konsequenzen für die Eltern des Babys nach sich gezogen hat: Mama Fine (Süheyla Ünlü) und Papa Jannis (Daniel Langbein).  Fotoquelle: ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Prominenter Neuzugang bei "Lena Lorenz". In der neuen Folge der ZDF-Serie, "Auf Augenhöhe" ist Joanna Semmelrogge zu sehen, die Tochter von Martin Semmelrogge ("Das Boot", "Liebling Kreuzberg"). Die 36-Jährige spielt Schwester Polly, eine neue Pflegekraft, die mit ihrer herzlichen und empathischen Art einen Ruhepol in dem mitunter hektischen Treiben um Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) bildet.

Ihren Charakter beschreibt Joanna Semmelrogge als "Nebenfigur, die immer wieder in kleinen Momenten auftaucht", der sie aber trotzdem "eine eigene Geschichte" habe geben wollen. Dass es sich bei Polly um eine Krankenpflegerin handelt, reizte sie besonders an der Rolle. "Eine Krankenschwester zu spielen hat mich sofort abgeholt, weil dieser Beruf so wichtig ist und so viel Menschlichkeit in sich trägt."

Auch von der Arbeit am Set schwärmt Semmelrogge. Die Stimmung sei "magisch" gewesen und das Miteinander im Team "familiär". Als herausfordernd habe sie indes oft das "Timing" empfunden, "wenn mehrere Figuren gleichzeitig durch eine Szene laufen oder Handlungen ineinandergreifen". Doch durch "gemeinsame Absprachen" habe sich ihr Spiel "organisch" und als "ganz selbstverständlich" angefühlt.

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Joanna Semmelrogges Anfänge als Schauspielerin

Es sind Worte einer schon routinierten Schauspielerin. Joanna Semmelrogge spielte von 2009 bis 2011 eine tragende Rolle in der Telenovela "Rote Rosen". In der Mini-Serie "Dit is Fußball" sah man sie 2016 an der Seite ihres Vaters Martin. Auch auf der Bühne waren Tochter und Papa mehrfach Kollegen. Zuletzt hatte Joanna Semmelrogge einen Gastaufritt in der Krimi-Serie "Die Rosenheim Cops".

"Auf Augenhöhe" läuft am Donnerstag, 7. Mai, ab 20.15 Uhr im ZDF. Die Folge kreist um die Geburt von Fine Kleinerts (Süheyla Ünlü) Kind. Nach der Entbindung leidet die Mutter an Panikattacken. Ehemann und Vater Jannis (Daniel Langbein) macht sich deswegen Vorwürfe. Oder ist Gesa (Anna Fischer) Schuld an allen Dramen und Konflikten? Hat die neue Kollegin von Hebamme Lena Lorenz im Kreißsaal Grenzen überschritten?

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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