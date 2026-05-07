Promi-Zuwachs bei "Lena Lorenz": Das ist die neue Krankenschwester

Prominenter Neuzugang bei "Lena Lorenz". In der neuen Folge der ZDF-Serie, "Auf Augenhöhe" ist Joanna Semmelrogge zu sehen, die Tochter von Martin Semmelrogge ("Das Boot", "Liebling Kreuzberg"). Die 36-Jährige spielt Schwester Polly, eine neue Pflegekraft, die mit ihrer herzlichen und empathischen Art einen Ruhepol in dem mitunter hektischen Treiben um Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) bildet.

Ihren Charakter beschreibt Joanna Semmelrogge als "Nebenfigur, die immer wieder in kleinen Momenten auftaucht", der sie aber trotzdem "eine eigene Geschichte" habe geben wollen. Dass es sich bei Polly um eine Krankenpflegerin handelt, reizte sie besonders an der Rolle. "Eine Krankenschwester zu spielen hat mich sofort abgeholt, weil dieser Beruf so wichtig ist und so viel Menschlichkeit in sich trägt."

Auch von der Arbeit am Set schwärmt Semmelrogge. Die Stimmung sei "magisch" gewesen und das Miteinander im Team "familiär". Als herausfordernd habe sie indes oft das "Timing" empfunden, "wenn mehrere Figuren gleichzeitig durch eine Szene laufen oder Handlungen ineinandergreifen". Doch durch "gemeinsame Absprachen" habe sich ihr Spiel "organisch" und als "ganz selbstverständlich" angefühlt.

Joanna Semmelrogges Anfänge als Schauspielerin Es sind Worte einer schon routinierten Schauspielerin. Joanna Semmelrogge spielte von 2009 bis 2011 eine tragende Rolle in der Telenovela "Rote Rosen". In der Mini-Serie "Dit is Fußball" sah man sie 2016 an der Seite ihres Vaters Martin. Auch auf der Bühne waren Tochter und Papa mehrfach Kollegen. Zuletzt hatte Joanna Semmelrogge einen Gastaufritt in der Krimi-Serie "Die Rosenheim Cops".

"Auf Augenhöhe" läuft am Donnerstag, 7. Mai, ab 20.15 Uhr im ZDF. Die Folge kreist um die Geburt von Fine Kleinerts (Süheyla Ünlü) Kind. Nach der Entbindung leidet die Mutter an Panikattacken. Ehemann und Vater Jannis (Daniel Langbein) macht sich deswegen Vorwürfe. Oder ist Gesa (Anna Fischer) Schuld an allen Dramen und Konflikten? Hat die neue Kollegin von Hebamme Lena Lorenz im Kreißsaal Grenzen überschritten?

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