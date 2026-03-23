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Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?

Finanzieller Erfolg

Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?

23.03.2026, 09.40 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli ist seit Jahren erfolgreich im Schlagergeschäft. Doch wie viel Geld steckt wirklich hinter ihrer Karriere – und welche Rolle spielt ihr Ex?
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli hat sich ein gutes Vermögen erarbeitet. Doch was hat ihr Ex damit zu tun?  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Beatrice Egli hat schon in jungen Jahren alles auf ihre Karriere im Schlager gesetzt — und genau dieser Mut brachte ihr den großen Durchbruch. Inzwischen zählt die Schweizerin nicht nur zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Genres, sondern hat sich auch im Fernsehen einen Namen gemacht. Trotz wachsender Popularität, lukrativer Auftritte und beachtlicher Einnahmen zeigt sie sich im Alltag überraschend bescheiden. Umso spannender ist die Frage, wie es finanziell wirklich um sie steht, wie hoch ihr Vermögen geschätzt wird und weshalb in diesem Zusammenhang sogar ihr Ex-Partner eine Rolle spielt.

Beatrice Egli vor DSDS: So baute sie sich ihren Traum vom Schlagerstar auf

Schon früh wusste Beatrice Egli, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. Bereits im Jahr 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen ChartsSeitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen. 

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Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)



Beatrice Egli in der ARD: So erfolgreich ist sie mit eigener Show

Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht. 

Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Bei Auftritten fällt immer wieder ein Ring auf. Fans fragen sich: Gibt es längst einen Mann an ihrer Seite?
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.

Geld nach dem Liebes-Aus: So profitierte Beatrice Egli von der Trennung

Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können.

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