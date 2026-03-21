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Marlene Lufen bezieht klar Stellung – und kritisiert Israels Regierung scharf

Nahostkonflikt

Marlene Lufen bezieht klar Stellung – und kritisiert Israels Regierung scharf

21.03.2026, 11.01 Uhr
von Franziska Wenzlick
Mit einem deutlichen Statement auf Instagram schlägt Marlene Lufen plötzlich politische Töne an. Ihre Worte zur Lage in Gaza sorgen für Aufmerksamkeit.
Marlene Lufen
Auf Instagram hat Marlene Lufen deutliche Worte an die deutsche Bundesregierung gerichtet.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Peter Michael Dills

Im SAT.1-"Frühstücksfernsehen" spricht Marlene Lufen zumeist über Lifestyle-Themen. Deutlich ernstere Töne schlägt die Moderatorin nun auf ihrem Instagram-Kanal an. In ihrer Instagram-Story teilte Lufen am Mittwochabend ein Video, in dem US-Politiker Bernie Sanders über die Lage in Gaza spricht und dabei auf einen Bericht der "Washington Post" verweist, demzufolge mehr als 18.000 Kinder seit Beginn des Krieges dort getötet wurden.

Viele der Kinder würden erschossen werden, "während sie Schlange stehen für Nahrung", zitiert Lufen den Demokraten in ihrer Story. Zudem verlinkt sie den Instagram-Kanal der deutschen Bundesregierung – und fordert in Großbuchstaben: "Keine Unterstützung mehr für die Regierung Israels!"

Marlene Lufen findet klare Worte zur Lage in Gaza

Bereits in der Vergangenheit äußerte sich Marlene Lufen immer wieder zur Situation in Nahost. "Wie können wir das anschauen ... und weiter unser Abendbrot essen?", schrieb die 55-Jährige etwa im vergangenen Jahr zu einem Beitrag der "Tagesschau", den sie auf ihrem Profil geteilt hatte. "Weiter Geld und Waffen liefern an die Regierung eines befreundeten Staates, die das Menschen antut? Nichts rechtfertigt, was in Gaza geschieht", betonte Lufen damals.

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Im September richtete sich der TV-Star auf Facebook direkt an seine Fans. Es brauche "Worte und Taten, um sich gegen Unrecht zur Wehr zu setzen", heißt es in dem Beitrag, den Lufen mit dem Hashtag "#gaza" ergänzt hat. "Und es wird niemals falsch sein, Gewalt gegen Kinder und Unschuldige anzuprangern. Bitte traut Euch, Eure Stimme zu nutzen."

Auch zahlreiche weitere deutsche Stars teilen Lufens Haltung zum Nahostkonflikt. Im Sommer 2025 schlug ein offener Brief Wellen, der den Stopp von Waffenlieferungen an Israel forderte. Zu den prominenten Unterzeichnern zählten unter anderem Sandra Hüller, Daniel Brühl, Axel Prahl, Joko Winterscheidt und Giovanni Zarrella.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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