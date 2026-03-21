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Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“: So streng sind die Tanzprofis wirklich

„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“

Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“: So streng sind die Tanzprofis wirklich

21.03.2026, 10.58 Uhr
von Alexander Kords
Glanz, Glamour, perfekte Schritte? Hinter „Let’s Dance“ steckt ein Trainingsalltag, der für manche Promis deutlich härter ausfällt als gedacht.
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Bei „Let’s Dance“ bekommt das Publikum vor allem glamouröse Auftritte und präzise Choreografien zu sehen. Was dabei leicht und elegant wirkt, ist jedoch das Ergebnis intensiver Proben, in denen die prominenten Kandidaten mit ihren Profitanzpartnern hart arbeiten müssen. Abseits der Live-Shows geht es oft um Disziplin, Ausdauer und klare Ansagen.

So hart fordern die „Let’s Dance“-Profitänzer ihre Promis

Als eine der strengsten Lehrmeisterinnen bei „Let’s Dance“ gilt Ekaterina Leonova, die deshalb schon den Beinamen „General“ erhalten hat. In Interviews relativiert sie diesen Ruf jedoch und möchte, dass ihre Rolle differenzierter wahrgenommen wird. So empfanden einige ihrer ehemaligen Tanzpartner sie als streng, während andere kein Problem mit ihrem Führungsstil hatten. Diejenigen, die sie als harte Anleiterin ansehen, „haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“, sagte Leonova augenzwinkernd in einem Interview.

Auch Christian Polanc, der von 2007 bis 2023 bei 15 Staffeln von „Let’s Dance“ als Profitänzer dabei war, galt als sehr streng. Davon weiß vor allem Susan Sideropoulos ein Lied zu singen. Die Schauspielerin wurde Polanc bei ihrer Teilnahme 2007 zugeteilt. „Der Christian ist natürlich superstreng“, meinte Sideropoulos rückblickend. Scherzhaft berichtete sie von ihrer ersten Begegnung so: „Wir waren uns auf Anhieb sympathisch, und das hielt auch an, bis ich den echten Christian kennengelernt habe.“

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Diese Profitänzer gewannen „Let’s Dance“ besonders oft

Dass sich Strenge auszahlt, beweisen die Erfolge, die vor allem Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“ vorweisen kann. Mit vier Siegen führt sie die Rangliste der Profitänzer an. Von 2017 bis 2019 gewann sie gleich drei Shows hintereinander: 2017 mit Gil Ofarim, 2018 mit Ingolf Lück und 2019 mit Pascal Hens. Zudem holte sie 2025 mit Diego Pooth den Sieg. Daher gilt sie in „Let’s Dance“-Kreisen als „Königsmacherin“, weil ihre Tanzpartner vermeintlich größere Chancen auf einen Sieg haben.

Christian Polanc kann seinerseits mit zwei Siegen bei „Let’s Dance“ glänzen: 2007 mit Susan Sideropoulos und 2011 mit Maite Kelly. Jeweils zwei Triumphe in der Show haben außerdem die Profitänzer Massimo Sinatò (2010 und 2020), Erich Klann (2012 und 2016), Kathrin Menzinger (2015, 2022) und Isabel Edvardsson (2006, 2014) vorzuweisen.

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„Let’s Dance“: Wenn das Training an die Substanz geht

Dass das Training für „Let’s Dance“ anspruchsvoll ist, zeigen allein die Zahlen, mit denen Gustav Schäfer nicht nur seine Fans beeindruckt. Zu Beginn der aktuellen Staffel Ende Februar 2026 brachte der Schlagzeuger von Tokio Hotel ein Gewicht von 98,6 Kilogramm auf die Waage. Nur zwei Wochen später waren es 94 Kilogramm und somit knapp fünf Kilogramm weniger. Einen möglichen Gewichtsverlust hatte Schäfer bereits vor Beginn der Show als eine seiner Motivationen genannt. Dazu kam, dass er sich selbst und der Öffentlichkeit beweisen wollte, dass er das harte Tanzprogramm durchhält.

Zu kämpfen hatte auch Bianca Heinicke – und zwar mit der Choreografie für einen Cha-Cha-Cha, den sie für die zweite Show der aktuellen Staffel einübte. Weil sie so große Schwierigkeiten damit hatte, sprach sie scherzhaft von einem Nervenzusammenbruch, den sie im Training erlitt. Ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke gab seinerseits zu, Spaß daran zu haben, ihre Limits zu testen. „Die kann man pushen, und das nutze ich auch aus“, so Cseke.

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