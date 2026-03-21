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Im Free-TV: Warum "Besser geht's nicht" Oscar-Geschichte schrieb

Oscar-Rekord

Im Free-TV: Warum "Besser geht's nicht" Oscar-Geschichte schrieb

21.03.2026, 10.23 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Besser geht"s nicht' brillieren Jack Nicholson und Helen Hunt in einer Oscar-gekrönten Komödie, die durch ihren Charme und starke Darsteller besticht. Ein Brüsseler Affenpinscher stiehlt die Show.
Besser geht's nicht
Für seine Rolle in "Besser geht's nicht" wurde Jack Nicholson mit dem Oscar ausgezeichnet.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/TriStar Pictures, inc
Besser geht's nicht
Ein Pinscher erschüttert Melvins (Jack Nicholson) Sauberkeitswahn in seinen Grundfesten.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/TriStar Pictures, inc
Besser geht's nicht
Wie kann es Liebe werden? Es gibt doch für Melvin (Jack Nicholson) keine größere Freude, als der Kellnerin Carol (Helen Hunt) den Tag zu vermiesen.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/TriStar Pictures, inc
Besser geht's nicht
Frank (Cuba Gooding jr., links) kann nicht verstehen, wie sein Freund Simon (Greg Kinnear) mit einem Nachbarn wie Melvin klarkommt.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/TriStar Pictures, inc

Die eigentliche Hauptrolle in "Besser geht's nicht" spielt nicht etwa Jack Nicholson. Auch nicht Helen Hunt. Ein Brüsseler Affenpinscher war es, der 1997 die Herzen der Kinozuschauer in aller Welt im Sturm eroberte. In Wahrheit waren es gar drei an der Zahl, die – je nach Gemütsverfassung und Tagesform – bei den Dreharbeiten eingesetzt wurden. Oscars bekamen dennoch "nur" die beiden Hauptdarsteller, deren Liebesgeschichte im Mittelpunkt von James L. Brooks' Komödie steht, die ZDFneo jetzt zur besten Sendezeit wiederholt.

Dem Regisseur ("Zeit der Zärtlichkeit") und seinen beiden Protagonisten gelang damals ein besonderes Kunststück: In der Geschichte der Oscar-Verleihung gibt es nur sieben Filme, die sowohl in der Kategorie beste Schauspielerin als auch bester Schauspieler gewinnen konnten – und seit "Besser geht's nicht" tatsächlich bis heute keine weiteren. Zudem bemerkenswert: Während die Academy in der Regel schauspielerische Leistungen in Dramen, Biopics und anderen Epen prämiert, machte sie bei der Komödie "Besser geht's nicht" eine ihrer seltenen Ausnahmen. Zurecht.

Erstklassige Unterhaltung mit starken Hauptdarstellern

In "Besser geht's nicht" spielt Jack Nicholson den exzentrischen Schriftsteller Melvin Udall, der eine ebenso tiefe Abneigung gegen den armen Affenpinscher hegt wie gegen das gesamte menschliche Geschlecht. Dennoch lässt er sich überreden, einige Tage auf das Tier aufzupassen, das seinem Nachbarn Simon (glänzend: Greg Kinnear) gehört. Es dauert eine Weile, ehe der neue Mitbewohner das Herz Melvins erobert, doch noch mehr Zeit nimmt es in Anspruch, bis die komplexe Freundschaft zwischen dem Autor und Carol (Helen Hunt) Formen annimmt.

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Sie bedient in einem Restaurant, das Udall täglich besucht. Nur sie darf ihm das Essen bringen, nur sie widerspricht seinen permanenten Meckereien. Eine Krankheit ihres Sohnes macht ihr Probleme, in Beziehungen hatte sie nur Pech. Wieso sollte es ausgerechnet der eigentlich abscheulich gemeine Melvin Udall sein, der Liebe und Hoffnung in ihr zu neuem Leben erweckt? Wohl auch, weil er ihr in einem der wenigen Momente, in denen er über seinen eigenen Schatten springt, ein wunderbares Kompliment schenkt: "Deinetwegen möchte ich ein besserer Mensch sein."

Besser geht's wirklich kaum – Brooks legte erstklassige Unterhaltung vor, die neben den beiden starken Hauptdarstellern und pointierten Dialogen vor allem über einen ungeheuren Charme verfügt. Das ist Romantik, die jeder genießt. Nicht platt, nicht oberflächlich, sondern eben resultierend aus kleinen, feinen Momenten von Liebe oder auch Misstrauen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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