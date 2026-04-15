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"Ein todsicherer Plan": Kritik zum ungewöhnlichen ARD-Krimi mit Richy Müller

Ein Handwerker dreht durch

"Ein todsicherer Plan": Kritik zum ungewöhnlichen ARD-Krimi mit Richy Müller

15.04.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
In "Ein todsicherer Plan" sieht sich Handwerker Klaus Roth gezwungen, durch einen Banküberfall seine Existenz zu retten.
Ein todsicherer Plan
Klaus (Richy Müller, links) und Achim (Martin Butzke) wollten den großen Coup. Nach einem gescheiterten Überfall sind sie nun Eingeschlossene in einer Bank.  Fotoquelle: © SWR/Johannes Krieg
Ein todsicherer Plan
Wer kommt hier lebend raus? Achim (Martin Butzke, im Hintergrund) hält seine Geiseln in Schach (von links: Frederick Lau, Claudia Eisinger, Christian Beermann und Michaela Caspar).  Fotoquelle: © SWR/Johannes Krieg
Ein todsicherer Plan
Schöne, aber knallharte Gegnerin: Alexandra Beck (Julia Brendler) vom LKA ist fest entschlossen, die Geiselnehmer nicht entkommen zu lassen.  Fotoquelle: © SWR/Johannes Krieg

Ein rechtschaffener Handwerker und Familienvater aus der baden-württembergischen Provinz wird von seiner Bank in die Insolvenz getrieben. Schließlich sieht Klaus Roth ("Tatort"-Kommissar Richy Müller) keinen anderen Ausweg mehr, als sich durch den Überfall auf einen Geldtransporter eben jener Bank neues Kapital zu beschaffen. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Angestellten Achim Buchert (Martin Buzke), einem Ex-Afghanistankämpfer, plant Klaus einen Coup. "Ein todsicherer Plan", glauben sie, doch selbstredend geht das Ganze in die Hose. Bald finden sich die beiden Amateur-Gangster in der sehenswerten Wiederholung als Eingeschlossene in der Bank wieder. Während sie die Angestellten als Geiseln nehmen, umstellen Polizei und Spezialkräfte des LKA das Gebäude.

ARD
Ein todsicherer Plan
Thriller • 15.04.2026 • 20:15 Uhr

Es hätte sich angeboten, diese Geschichte als Groteske zu inszenieren. Der kleine Mann aus der Provinz wehrt sich mit Waffen gegen den Banken-Wahnsinn. Eine Don Quichotte-Geschichte im Zeitalter der Globalisierung. Wenn jedoch Holger Karsten Schmidt ("Harter Brocken", "Lost in Fuseta") ein Drehbuch schreibt, darf man stets auf ein Aufbrechen des Erwartbaren hoffen. Gerne baut der 1965 in Hamburg geborene Autor seine Vorlieben für amerikanisches Genrekino ein.

Dieser Film beispielsweise erinnert an "Hundstage" mit Al Pacino. Der Klassiker von Sidney Lumet aus dem Jahr 1975 spielte ebenso fast ausschließlich in der Bank. Ein Eingeschlossenen-Drama mit Gangstern, Geiseln und Polizei. Mehr braucht es nicht, um das Leben zu erzählen – musste das Kino damals lernen, was zu zahlreichen Kopien und Abwandlungen dieser Ur-Erzählung führte.

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Viele Stars in Nebenrollen

Drehbuchautor Schmidt macht in seiner Schwaben-Version von "Hundstage" nicht den Fehler, ein urbanes Action-Feuerwerk abbrennen zu wollen. Ästhetisch steht dem – neben den Kosten – allein schon der liebliche Marktplatz des Dorfes entgegen, auf dem die Bank steht. Anfangs scheint der lokale Polizeichef, der den Geiselnehmer kennt – wie eigentlich hier jeder jeden kennt -, die Situation noch friedlich beenden zu können. Klaus Roth, ein lieber Kerl, der zu Hause eine Frau (Anke Sevenich) und eine kleine Tochter hat, würde lieber jetzt als gleich abbrechen und die Gewalt beenden.

Doch die Situation erfordert, dass jeder seine Rolle spielt und das tut auch Klaus, eine der herrlich mutigen und irritierenden Verstöße wider das Normale in diesem Film. Dazu kommt, dass Klaus' Partner Achim die Gewalt "selbstverständlicher" in sein Leben integriert hat, seit er als Soldat in Afghanistan war.

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Während die lokalen Kräfte, Polizeichef und Bankpersonal, an einer menschlichen Lösung des Problems arbeiten, wirken die Mechanismen hierarchischer "Ordnungssysteme" diesem Plan entgegen. Vom LKA rauscht eine junge Kommissarin (Julia Brendler) heran, die fest entschlossen ist, die Situation per Zugriff zu beenden. Auch das stark gecastete Ensemble der in Geiselhaft befindlichen Bankangestellten – unter anderen Frederick Lau, Claudia Eisinger, Christian Beermann und Michaela Caspar – schämt sich ernsthaft für das, was man auf Druck von oben ihrem Opfer und jetzigen Geiselnehmer angetan hat.

"Ein todsicherer Plan" ist ein Film, wie man ihn selten im deutschen Fernsehen sieht. Der Humor ist eher leise, dafür aber auf fast britischem Niveau. Der Film schwankt zwischen hartem Thriller, bösartigem Moralstück, englischer Komödie und deutscher Fernsehspiel-Ernsthaftigkeit. Das alles wirkt etwas wild, manchmal auch etwas gewollt. Insgesamt ist der bereits zwölf Jahre alte Fernsehfilm aber immer noch ein echter Hingucker – wohl gerade wegen dieses leicht anarchischen Genremixes.

Ein todsicherer Plan – Mi. 15.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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