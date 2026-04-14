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Starker Start für "Kommissar Rex"-Neuauflage – so gut liefs

Erfolgsserie kehrt zurück

Starker Start für "Kommissar Rex"-Neuauflage – so gut liefs

14.04.2026, 13.26 Uhr
von Wilhelm Flemmer
"Kommissar Rex" startet erfolgreich auf SAT.1: Über 1,59 Millionen Zuschauer sahen die erste Episode der Neuauflage.
Kommissar Rex
Der neue "Kommissar Rex" und sein Herrchen: Maximilian Brückner spielt in der Neuauflage der Kult-Krimireihe die menschliche Hauptfigur Max Steiner.  Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg

Die Neuauflage der Kultserie "Kommissar Rex" ist erfolgreich in SAT.1 gestartet. Die erste Episode sahen am Montag weit über eine Million Menschen.

Erfolgreicher TV-Auftakt für Schäferhund Rex und seinen menschlichen Ermittler Max Steiner. Die gleichnamige Neuauflage der 90er-Jahre-Kultserie "Kommissar Rex" ist am Montag erfolgreich bei SAT.1 gestartet. Wie der Mediendienst "DWDL" berichtet, haben sich die erste Episode der neuen Staffel rund 1,59 Millionen Menschen angeschaut.

"DWDL" spricht von "guten Quoten", zumal "nicht mehr viele Formate auf so viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen". Die 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechen einem Marktanteil von 7,0 Prozent bei der Gesamtbevölkerung.

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Was den Sender aus Unterföhring ebenfalls freuen wird: Auch dem jüngeren Publikum sagte "Kommissar Rex" offenbar zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der 90-Minüter auf rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind 9,9 Prozent Marktanteil, laut "DWDL" deutlich über dem Senderschnitt.

Wer spielt in "Kommissar Rex" mit?

Von der neuen Serie "Kommissar Rex" wurden zunächst sechs Episoden in Spielfilmlänge produziert. In die Hauptrolle ist Maximilian Brückner geschlüpft, der auch beim "Pumuckl"-Revival "Neue Geschichten vom Pumuckl" (RTL) die Besetzung anführt. Mit von der Partie sind außerdem Ferdinand Seebacher, Alfred Dorfer, Doris Golpashin und Sophie Borchhardt.

"Kommisar Rex", das Original, war von 1994 bis 2004 ausgestrahlt worden. Die Hauptrolle spielte zunächst Tobias Moretti, bevor ab 1998 Gedeon Burkhard der neue Kriminalinspektor war. Die Serie gehörte in den 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten im Krimigenre. Von 2007 bis 2014 war ein Ableger in italienischer Sprache produziert worden. 1996 erschien das Spin-off "Stockinger", das um den populären "Kommissar Rex"-Charakter Ernst Stockinger (Karl Markovics) kreiste.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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