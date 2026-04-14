Schwerer Reitunfall: "Stranger Sins"-Star Eric Osterlund querschnittsgelähmt

Drama um Reality-TV-Darsteller Eric Osterlund. Der Tantra-Coach aus der RTL-Sendung "Stranger Sins" hat sich bei einem Reitunfall in Südafrika schwer verletzt. Seitdem ist der 43-Jährige querschnittsgelähmt und liegt in Kapstadt auf der Intensivstation.

Das geht aus dem Spendenaufruf seines Freundes Maximilian Stein auf der Plattform GoFundMe hervor. Demnach hat sich das Unglück am 6. April ereignet. Osterlund sei vom Pferd gestürzt und habe sich beim Aufprall einen Trümmerbruch des fünften Halswirbels zugezogen. Sein Rückenmark soll dadurch erheblich geschädigt worden sein. Nun könne der Influencer von den Schultern abwärts keine Bewegungen ausführen.

Eric Osterlund in stabilem Zustand In Kapstadt sei Osterlund in einer rund sechsstündigen Notoperation behandelt worden, heißt es weiter im GoFundMe-Eintrag. Dabei sei der zerstörte Wirbel entfernt worden, um das Rückenmark zu entlasten. Die Operation sei gut verlaufen, doch es müssten weitere Eingriffe und Behandlungsmaßnahmen folgen, "um seinen Zustand zu stabilisieren und den Weg zur Genesung einzuschlagen".

Es bestehe jedoch Hoffnung, dass sich Osterlund von dem Sturz erholen wird, schreiben die Freunde und der Bruder des TV-Stars auf der Spenden-Plattform. Denn das Rückenmark sei nicht vollständig durchtrennt worden, sodass Aussicht auf Besserung bestehe. Das "Ausmaß dieser Besserung" sei allerdings unbekannt und werde sich erst "im Laufe von Monaten und Jahren zeigen".

Osterlund wurde durch die RTL-Sendung "Stranger Things" bekannt. Das Erotik-Reality-Format beschäftigt sich mit ungewöhnlichen Lebensstilen und Beziehungskonzepten. Osterlund fungiert in der Show als Tantra-Experte. Sein Bruder und seine Freunde charakterisieren ihn auf GoFundMe als Menschen, für den Bewegung sehr wichtig war. Fallschirmspringen, surfen, tauchen oder Motorradfahren seien Ausdruck seines "intensiven" Lebens gewesen.

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