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Wegen Mallorca: Jan Hofer packt plötzlich über „Ehekrise“ aus

Ex-Nachrichtensprecher

Wegen Mallorca: Jan Hofer packt plötzlich über „Ehekrise“ aus

13.04.2026, 08.44 Uhr
von Julian Flimm
Eigentlich wollte Jan Hofer etwas verändern. Doch seine Pläne lösten in der Ehe mit Phong Lan Hofer offenbar heftigen Gegenwind aus.
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer vor einer Fotowand
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Jan Hofer, der bekannte ehemalige Sprecher der „Tagesschau“, hat kürzlich offen über eine „Ehekrise“ gesprochen, die durch Umzugspläne ausgelöst wurde. Der 76-Jährige, der seit 2024 mit seiner Frau auf Mallorca lebt, hatte die Idee, aufs spanische Festland zu ziehen. Das Vorhaben stieß jedoch auf großen Widerstand bei seiner Ehefrau Phong Lan Hofer.

Jan Hofer: Warum Mallorca zum Streitthema in der Ehe wurde

Hofer, der über 35 Jahre als Gesicht der „Tagesschau“ bekannt war, beendete seine Karriere Ende 2020 und arbeitete bis Ende 2022 bei „RTL Direkt“. Seitdem genießt er den Ruhestand auf Mallorca. Laut der „Mallorca Zeitung“ zog es ihn nach einiger Zeit aufs spanische Festland – seine Frau wollte die beliebte Ferieninsel allerdings auf keinen Fall verlassen.

Ob es der Protest seiner Frau war, der den Ex-„Tagesschau“-Sprecher umstimmte, wissen wir nicht – inzwischen hat Hofer seine Pläne allerdings verworfen und bestätigt, dass er sich nirgends wohler fühle als auf Mallorca.

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Jan Hofer verrät die Gründe für seine Umzugspläne

Der Wunsch nach einem möglichen Umzug entstand laut Hofers Aussage aus dem Wunsch, „vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten“. Hofer sprach von den „schönen Ecken“ des spanischen Festlands, die ihn reizten. Doch trotz der Verlockung scheint die Entscheidung gefallen – das Paar bleibt auf Mallorca.

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