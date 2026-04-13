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"The Contractor – Spezialeinsatz Berlin": Kritik zum Agententhriller mit Nina Hoss und Chris Pine

Agententhriller in Berlin

"The Contractor – Spezialeinsatz Berlin": Chris Pine auf den Spuren von Spionen - Nina Hoss als Agentin

13.04.2026, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Chris Pine schlüpft in die Rolle eines Ex-Armysoldaten, der in Berlin eine gefährliche Mission annimmt. Nina Hoss ist als Kontaktperson im Agententhriller "The Contractor" zu sehen, der nun im ZDF seine Free-TV-Premiere feiert.
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Finanzielle Sorgen: James (Chris Pine) und seine Frau Brianne (Gillian Jacobs) besprechen, wie es mit der Familie weitergeht.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Chris Pine spielt in "The Contractor" an der Seite von Nina Hoss.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
James (Chris Pine) wird unfreiwillig aus der Army entlassen.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Nina Hoss verkörpert Katia, eine Agentin in Berlin.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Prominent besetzt: Kiefer Sutherland spielt den schwer bewaffneten Rusty.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Zielperson: James (Chris Pine) hat den Wissenschaftler Salim (Fares Fares) im Visier.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Im Safehouse in Berlin-Kreuzberg wartet Mike (Ben Foster) auf den Einsatz.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Ex-Soldat James (Chris Pine) zweifelt an seinen neuen Auftraggebern.   Fotoquelle: ZDF/Leonine Studios

Berlin ist nach wie vor beliebter Schauplatz internationaler Filme und Serien – und auch die deutsche Schauspielprominenz gibt sich in diversen Hollywood- und sonstigen Produktionen in der Hauptstadt gern die Ehre. So auch im US-Agententhriller "The Contractor" (2022), der nun im Zweiten samt Untertitel "Spezialeinsatz Berlin" Free-TV-Premiere feiert. An der Seite von Superstar Chris Pine, der die Hauptrolle eines Ex-Armysoldaten auf geheimer Mission an der Spree spielt, ist die zuletzt international sehr umtriebige Nina Hoss zu sehen.

ZDF
The Contractor – Spezialeinsatz Berlin
Krimiserie • 13.04.2026 • 22:15 Uhr

Zur US-Army gehen, um die eigene Familie zu versorgen und das Haus abzubezahlen – für viele Amerikaner bis heute ein sehr reizvoller Lebensentwurf. Aber was, wenn die Militär-Karriere von einem Tag auf den anderen plötzlich endet? In der Einheit von James Harper (Chris Pine) wird "ausgemistet" – und es trifft auch den Veteran: Nachdem er sich wegen einer Verletzung selbst behandelt hat und Medikamente in seinem Blut nachgewiesen wurden, scheidet er unfreiwillig aus der Army aus und verliert sämtliche Sozialleistungen.

Binnen kürzester Zeit stehen James und seine Familie vor dem Ruin, der Schuldenberg wird immer größer, er sorgt sich um seine Frau Brianne (Gillian Jacobs) und seinen kleinen Sohn Jack (Sander Thomas). Dann aber tut sich eine unerwartete Chance auf: Sein alter Freund Mike (Ben Foster), ebenfalls Ex-Militär, überredet ihn, für eine paramilitärische Organisation zu arbeiten, die vermeintlich Spezialmissionen für das Verteidigungsministerium ausführt. Schmutzige Arbeit, aber dafür gibt es viel Geld – James macht mit.

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"Arbeiten wir für den Präsidenten oder für einen Konzern?"

Einer seiner ersten Einsätze führt ihn nach Berlin, wo er auf die Konktaktperson Katia trifft. Nina Hoss spielt die Agentin, die ihm mehr Infos zur Zielperson verschafft: Salim (Fares Fares), ein Bio-Chemiker, der für islamistische Terrorgruppen arbeiten soll. James soll ihn beobachten und ihm nach Hause folgen, außerdem wird vom Safehouse in Kreuzberg aus das Labor des Professors überwacht.

Ein Anti-Terror-Einsatz zum Schutze Amerikas? James beginnt zu zweifeln, als die Dinge aus dem Ruder laufen, fragt irgendwann in ein Telefon: "Arbeiten wir für den Präsidenten oder für einen Konzern?" Am anderen Ende der Leitung sitzt Kiefer Sutherland als sein neuer Chef, der Veteran Rusty Jennings, und sagt Dinge wie: "Sie müssen mir vertrauen, ich versuche Ihnen zu helfen."

Wirklich vertrauenswürdig ist in diesem Film aber kaum jemand, und so entspinnt sich nach und nach ein hochkarätig besetzter Verschwörungs-Thriller mit einigen Wendungen und viel Action. Regie führte Tarik Saleh, der unter anderem auch schon bei der Blockbuster-Serie "Westworld" mitwirkte, das Drehbuch stammt von J. P. Davis.

The Contractor – Spezialeinsatz Berlin – Mo. 13.04. – ZDF: 22.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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