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"Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad": Kritik zum Krimi mit neuer Kommissarin

Krimi am Bodensee

"Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad": Neue Kommissarin im Einsatz

13.04.2026, 06.50 Uhr
von Elisa Eberle
Eine junge Frau wird in einer Gondel des Riesenrads tot aufgefunden. Die Ermittler Oberländer, Komlatschek und Eisler stehen vor einem Rätsel. Niemand will das Opfer kennen. Doch warum? "Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" verspricht Spannung und einen dramatischen Cliffhanger.
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
Der Riesenradbetreiber Bruno Kurka (Tom Feichtinger, links) und sein Sohn Tassilo Kurka (Lino Gaier) halten sich wie die anderen Schausteller bedeckt.  Fotoquelle: ZDF/Lukas Gnaiger
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
Ihr zweiter gemeinsamer Einsatz führt Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) auf den Bregenzer Jahrmarkt.   Fotoquelle: ZDF/manuelpaul
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
Micha Oberländer (Matthias Koeberlin, links) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) rätseln über die Identität der Toten.   Fotoquelle: ZDF/Lukas Gnaiger
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
Rechtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl) untersucht den Tatort.   Fotoquelle: ZDF/Lukas Gnaiger
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
Die Wahrsagerin Peggy Renoldi (Gerti Drassl) warnt Kommissar Oberländer vor großem Unheil.   Fotoquelle: ZDF/Lukas Gnaiger

Ihr zweiter gemeinsamer Einsatz führt Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine neue Kollegin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) auf den Jahrmarkt: "Das ist ja der Wahnsinn! Ich war noch nie auf einem Jahrmarkt", freut sich Eisler. "Wie bitte?", fragt Oberländer erstaunt. "Ja, meine Eltern meinten, das sei Geldverschwendung", erklärt sie. Im nun erstausgestrahlten ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" (Regie: Patricia Frey, Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep) ist der Grund für ihren Besuch jedoch ein trauriger: In der Gondel des Riesenrads wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wurde mit einem Schraubenzieher erstochen.

ZDF
Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad
Krimi • 13.04.2026 • 20:15 Uhr

Zunächst ist unklar, um wen es sich bei der Toten handelt. Von den Schaustellern will sie niemand kennen. Auch nicht die Wahrsagerin Peggy Renoldi (Gerti Drassl), deren Tarot-Karte in der Hosentasche der Toten gefunden wurde: "Das Schicksalsrad", erkennt Kommissar Thomas Komlatschek (Hary Prinz) das Motiv: "Meine Ex-Frau hat sich immer die Karten legen lassen."

Wer ist die tote Frau?

Einen Hinweis zur Identität der Toten finden die Ermittler dann aber doch noch: Der Transponder in ihrer Hosentasche führt sie an eine Schule. Der Lehrer Sascha Burgstaller (Christian Erdt) identifiziert die junge Frau als seine Schülerin: Sie heißt Lorena Meloyan und war gemeinsam mit ihrem Vater vor zwei Jahren illegal aus Armenien eingewandert. Der Vater ist inzwischen verstorben, doch Lorena hat beim Riesenrad gearbeitet. Warum also behauptet die Jahrmarktsgemeinde sie nicht zu kennen? Als herauskommt, dass die 19-Jährige schwanger war, wird der Fall noch komplizierter ...

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"Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" erzählt eine weitgehend interessante Geschichte mit aktuellen gesellschaftlichen Bezügen. Passionierte Krimi-Zuschauerinnen und -Zuschauer werden jedoch recht früh eine Ahnung haben, in welche Richtung sich der Fall der toten Schülerin entwickelt.

Ende mit kleinem Cliffhanger

Die neue Kommissarin Mara Eisler fällt in diesem Krimi nicht zum ersten Mal mit unpassenden Emotionen auf: "Die Vorgeschichte war ursprünglich so angelegt, dass Mara seit einem Kopfschuss keine Emotionen empfinden kann", erklärte Hauptdarstellerin Anna Werner Friedmann im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Aber das fand ich weniger spannend. Ich wollte den Laden eher ein bisschen aufmischen, mit mehr Impulsen und Wahnsinn. Also habe ich mir vorgestellt, dass die Figur sich nach diesem Flat-Effekt befindet und wie ein Kind anfängt, Emotionen neu zu entdecken." In der ersten Folge "Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum" (Erstausstrahlung: Oktober 2025) habe ihre Figur noch versucht, sich zurückzuhalten. Doch: "Je wohler sie sich fühlt, umso weniger versucht sie, unauffällig zu bleiben."

In "Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" besuchen Eisler und Oberländer am Ende des Films tatsächlich noch den Jahrmarkt. Über der ausgelassenen Stimmung schwebt jedoch auch hier ein Schatten: "Ihnen droht großes Unheil", hatte die Wahrsagerin den Kommissar kurz zuvor noch gewarnt: Sie habe seinen Tod gesehen. Der rationale Kommissar glaubt ihr natürlich nicht. Und doch endet der 24. Film so mit einem Cliffhanger. Denn im nächsten Film unter dem Arbeitstitel "Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich", so heißt es in der Kurzbeschreibung, wird Oberländer bei einer Verfolgungsjagd schwer verletzt. Er fällt ins Koma und es ist unklar, ob er wieder aufwacht ... Doch auch vier weitere Filme sind bereits angekündigt.

In der ZDFmediathek steht "Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" bereits ab Montag, 6. April, zum Abruf bereit.

Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad – Mo. 13.04. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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