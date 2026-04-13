"Crooks": Die gnadenlose Jagd um die mysteriöse Münze geht weiter!

Zwei Jahre hatten Charly (Frederick Lau) und Joseph (Christoph F. Krutzler) Zeit zum Durchatmen. Doch nun geraten der ehemalige Safeknacker und der uneheliche Sohn eines Wiener Unterweltbosses erneut ins Zentrum einer blutigen, actiongeladenen Jagd, die diesmal von Deutschland und Österreich bis nach Bangkok führt. Die sechsteilige zweite Staffel von "Crooks" ist ab Dienstag, 14. April, bei Netflix abrufbar.

Die erste Staffel landete im April 2024 innerhalb kürzester Zeit auf Platz eins der deutschen und österreichischen Netflix-Charts und wurde mit dem Blauen Panther und der Romy ausgezeichnet sowie für den Deutschen Filmpreis und den Bambi nominiert. Für das Drehbuch von Staffel zwei zeichnen erneut Regisseur und Showrunner Marvin Kren sowie Georg Lippert und Benjamin Hessler verantwortlich, produziert haben wieder Quirin Berg und Max Wiedemann.

Auch diesmal ist die Wurzel allen Übels die kleine Münze, die schon zuvor für Chaos und Blutvergießen sorgte. Im Finale der ersten Staffel wollte Polizistin Nina (Maya Unger) mit ihr den russischen Paten Arkadij Zakejew (Mark Ivanir) in eine Falle locken und den Tod ihres Vaters rächen. Am Ende war Nina tot, Zakejew schwer verletzt – und die Münze in Josephs Besitz. Charly, seine Frau Samira (Svenja Jung) und Sohn Jonas (Jonathan Tittel) konnten der Mafia in Marseille entkommen und nach Berlin zurückkehren.

Seitdem ist Joseph in Bangkok untergetaucht, während Charly und Samira sich zwar getrennt haben, aber ein ruhiges Leben führen. Doch dann taucht erneut Polizist Henning (Jan Georg Schütte) auf und erpresst Charly: Wenn er ihm nicht die Münze bringt, landen er und Samira im Gefängnis. Doch während Charly im Flugzeug sitzt, gerät Joseph in Bangkok in eine Schlägerei mit der Gang des Niederländers Kees (Raymond Thiry) und verliert dabei die Münze. Als Charly und Joseph versuchen, sie von Kees zurückzuklauen, ahnen sie nicht, dass in Wahrheit der Österreicher Mückerl (Florian Carove) sie hat. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf.

Neue Gegner und alte Bekannte Von allen Seiten tauchen in Staffel zwei weitere neue Gegner auf, darunter der russische Pate Bagrat (Merab Ninidze) und die Geschwister Achara (Mimi Tao) und Somchai (D Gerrard), die das Nachtleben Bangkoks kontrollieren. Gleichzeitig stehen zwei alte Bekannte wieder von den Toten auf: Rio (Lukas Watzl) und Zwanzger (Georg Friedrich), die wohl trotteligsten Gangster Wiens – und die lustigsten.

Während Charly und Joseph nun in Bangkok immer wieder knapp dem Tod entkommen, befinden sich auch Samira und Jonas erneut in Gefahr. Sie sind mit dem alleinerziehenden Jens (Lucas Gregorowicz) und dessen Sohn beim Wandern in den österreichischen Bergen – und geraten dort ins Visier von Rio und Zwanzger. Doch diesmal sind sie vorbereitet ...

"Crooks" bleibt eine Serie, auf die man sich bewusst einlassen muss: schrill, laut, verrückt und mitunter ganz schön unübersichtlich, zugleich aber mit einem unwiderstehlichen Sog. Wer die Figuren erst einmal ins Herz geschlossen hat, lässt sich gern mitreißen von der Mischung aus stark überzeichneten Charakteren, comichaften Kämpfen, Bud-Spencer-artigen Prügelszenen und sonstigen Skurrilitäten. Wer Staffel eins mochte, dürfte daher sicherlich auch an den neuen Folgen seinen Spaß haben.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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