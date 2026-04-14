"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert": Alle Infos zur ZDF-Show

In der herrlichen Landschaft Südafrikas ehren Musikerinnen und Musiker das Werk ihrer Kollegen, indem sie deren Songs covern und neu interpretieren: Dieses Konzept des Erfolgsformats "Sing meinen Song" funktioniert seit 2014 hervorragend. Und so geht die beliebte Tauschkonzerte-Show bereits in die 13. Runde – samt kleinem Jubiläum: Vor fünf Jahren gab Songwriter Johannes Oerding in der VOX-Sendereihe erstmals den Gastgeber, und auch diesmal empfängt er zum lockeren musikalischen Beisammensein prominente Namen.

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Unterhaltung • 14.04.2026 • 20:15 Uhr

Mit dabei sind Italo-Popstar Giovanni Zarrella, "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Sängerin Ina Bredehorn alias Deine Cousine, Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler, Schlager-Rapper Tream sowie Der Graf, der mit seiner Band Unheilig im letzten Jahr nach längerer Auszeit ein Comeback feierte. "Das wird großartig!", freute sich die Band, deren zehntes Studioalbum kürzlich erschien, in den Sozialen Medien auf die Teilnahme.

Scorpions als Special Guests dabei Zudem werden Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions in einer Sendung als Special Guests erwartet. Wie gewohnt ist jeder Abend einem Künstler gewidmet, dessen größte Hits von den anderen Stars neu performt werden. Der oder die Geehrte selbst kürt am Ende die beste Interpretation.

"In der neuen Runde treffen etablierte Musikgrößen auf prägende Stimmen der Gegenwart – alle vereint durch die Bereitschaft, sich musikalisch zu öffnen und die eigenen Songs untereinander zu tauschen und neu zu erleben", kündigt der Sender die neue Staffel an, in der am finalen Abend wie immer ausgewählte Songs im Duett performt werden.

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Di. 14.04. – VOX: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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