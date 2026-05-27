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Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute

Sitcom-Kultstars

Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute

27.05.2026, 11.28 Uhr
"Eine schrecklich nette Familie" machte Ed O'Neill, Katey Sagal und Christina Applegate zu Stars. Doch wie entwickelten sich ihre Karrieren nach dem Serienende? Ein Blick auf die Erfolge und Herausforderungen der Darsteller.
Eine schrecklich nette Familie
Ein erfolgloser Schuhverkäufer, der sich tagtäglich mit den Marotten seiner missratenen Kinder und Ehefrau herumschlagen muss: Die US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" machte die Darstellerinnen und Darsteller zu Kult-Stars.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Al und Peggy Bundy
Auch wenn er sich in jeder Folge von "Eine schreckliche nette Familie" über sie beschwerte, Irgendwie liebte Schuhverkäufer Al (Ed O'Neill) seine Peggy (Katey Sagal) ja doch.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Ed O'Neill
Ab 2009 spielte Ed O'Neill wieder das Oberhaupt einer (Patchwork-)Familie spielen: Für die Rolle des Jay Pritchett in "Modern Family" wurde er für den "Emmy" nominiert.   Fotoquelle: 2024 Getty Images/Dia Dipasupil
Peggy Bundy
Peggy Bundy (Katey Sagal) hatte keine Lust auf Arbeit oder Aufgaben im Haushalt, dafür umso mehr auf Al.   Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Katey Sagal
Ab 2021 spielte Katey Sagal eine weitere Serienhauptrolle: In "Rebel" verkörperte sie die Rechtsberaterin Annie "Rebel" Bello, deren Story auf dem Leben von Erin Brockovich basiert.  Fotoquelle: Monica Schipper/Getty Images
Kelly Bundy
Sie war das Dummchen in der Familie: Kelly Bundy (Christina Applegate)  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Christina Applegate
2021 machte Christina Applegate ihre Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) öffentlich. Von ihrer Krankheit gezeichnet, möchte sie sich dennoch nicht verstecken.  Fotoquelle: Getty Images/Kevin Winter
Bud Bundy
Kelly war die blonde Sexbombe, er der kleine, bei den Mädchen erfolglose Bruder: Bud Bundy (David Faustino)  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
David Faustino
Auch wenn die ganz großen Rollen ausblieben: David Faustino arbeitet bis heute auch als Schauspieler.   Fotoquelle: Leon Bennett/Getty Images
Marcy Rhoades
Marcy Rhoades (Amanda Bearse) ist die beste Freundin von Peg und die Intimfeindin von Al.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Amanda Bearse
Als Schauspielerin sollte die Rolle der Marcy Rhoades ihre bislang größte bleiben, dafür machte sich Amanda Bearse hinter der Kamera einen Namen.  Fotoquelle: Imeh Akpanudosen/Getty Images for Family Equality Council
Steve Rhoades
Steve Rhoades (David Garrison, rechts) war Marcys erster Ehemann. Auch er arbeitet als Bankangestellter, verliert aber seinen Job wegen eines geplatzten Kredits.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
David Garrison
David Garrison konzentrierte sich nach dem Ausstieg aus "Eine schrecklich nette Familie" auf seine Theaterkarriere.  Fotoquelle: Ben Gabbe/Getty Images
Jefferson D'Arcy
Ihren zweiten Ehemann Jefferson D'Arcy (Ted McGinley, rechts) lernt Nachbarin Marcy betrunken auf einer Party kennen und heiratet ihn spontan.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Ted McGinley
Ted McGinley war zuletzt er in der Apple-TV+-Serie "Shrinking" zu sehen.  Fotoquelle: Jesse Grant/Getty Images for Pure Flix Entertainment

Schuhverkäufer Al Bundy, seine Frau Peggy und die Kinder Kelly und Bud: Die US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" machte die Darstellerinnen und Darsteller zu Kult-Stars. Aber wie ging es mit den Karrieren von Ed O'Neill, Christina Applegate und Co.? nach dem Ende der Erfolgsserie weiter?

Ed O'Neill (Al Bundy)

Auch wenn er das Gesicht verzog, sich in jeder Folge von "Eine schreckliche nette Familie" wortreich über sie beschwerte: Irgendwie liebte Schuhverkäufer Al (Ed O'Neill) seine Peggy (Katey Sagal) ja doch. Im Fernsehen durfte beziehungsweise musste das Ehepaar Bundy es ganze zehn Jahre lang, von 1987 bis 1997, in 259 Folgen zusammen aushalten.

Nach dem Ende von "Eine schreckliche nette Familie" war Ed O'Neill zunächst nur in kleineren TV- und Filmrollen zu sehen. Ab 2009 durfte er wieder das Oberhaupt einer (Patchwork-)Familie spielen: Als Jay Pritchett begeisterte er in "Modern Family" und wurde für die Rolle dreimal für den "Emmy" nominiert.

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Gefragt ist Ed O'Neill aber auch als Synchronsprecher. US-Kinogänger hörten seine Stimme unter anderem in den Animationsfilmen "Findet Dorie" (2016) und "Ralph reichts 2: Chaos im Netz" (2018). Aktuell hat er eine wiederkehrende Rolle in der Hulu-Anwaltsserie "All's Fair". Zu seinen kommenden Projekten gehört die Actionkomödie "Bad Day" mit Cameron Diaz in der weiblichen Hauptrolle.

Katey Sagal (Peggy Bundy)

Sie hatte keine Lust auf Arbeit oder Aufgaben im Haushalt, dafür umso mehr auf Al: Dass Peggy Bundy trotz aller Klischees nicht zur Witzfigur verkam, war sicher auch ein Verdienst von Schauspielerin Katey Sagal.

Als Darstellerin und Synchronsprecherin ist Katey Sagal bis heute sehr gefragt: Sie lieh der "Futurama"-Figur Leela ihre Stimme und spielte Hauptrollen in der Sitcom "Meine wilden Töchter" (2002-2005) und im Biker-Drama "Sons Of Anarchy" (2008-2014), mit dessen Erfinder Kurt Sutter sie auch verheiratet ist. Zuletzt war sie in der Erfolgssitcom "Die Conners" zu sehen.

Ab 2021 spielte Sagal eine weitere Serienhauptrolle: In "Rebel" verkörperte sie die Rechtsberaterin Annie "Rebel" Bello, deren Story auf dem Leben von Erin Brockovich basiert, die Serie wurde aber nach nur eine Staffel wieder eingestellt. Ihr neuestes Projekt: In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "One Piece" ist sie in einer Nebenrolle zu sehen.

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Christina Applegate (Kelly Bundy)

Noch ein Stereotyp: Als Kelly Bundy musste Christina Applegate sämtliche Klischees des dummen Blondchens erfüllen – dass sie den Spitznamen "Dumpfbacke" verpasst bekam, war da fast noch harmlos.

Als Darstellerin konnte sich Christina Applegate schnell vom "Dumpfbacken"-Image lösen. Sie hatte aber weiterhin die Lacher auf ihrer Seite, dank Sitcoms wie "Samantha Who?" und "Up All Night", aber mit ihrer Rolle in den "Anchorman"-Filmen. Zuletzt spielte Applegate eine der beiden Hauptrollen in der preisgekrönten Netflix-Serie "Dead To Me".

2021 machte Christina Applegate ihre Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) öffentlich. Von ihrer Krankheit gezeichnet, möchte sie sich dennoch nicht verstecken. Im Januar 2024 hielt sie bei der Emmy-Verleihung eine Laudatio für die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Das Publikum jubelte ihr immer wieder lautstark zu. Es war einer der bewegendsten Momente des Abends.

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David Faustino (Bud Bundy)

Kelly war die blonde Sexbombe, er der kleine, bei den Mädchen erfolglose Bruder: Für David Faustino sollte die Rolle des Bud Bundy der größte Erfolg seiner Schauspielkarriere bleiben.

Nach dem Ende von "Eine schrecklich nette Familie" widmete sich Faustino auch seiner großen Leidenschaft, der Musik: Er gründete einen Club, arbeitete als DJ und Radiomoderator, trat als Rapper auf und nahm gemeinsam mit seinem Freund, Corin Nemec (bekannt als "Parker Lewis") ein Album auf.

Auch wenn die ganz großen Rollen ausblieben: David Faustino arbeitet bis heute auch als Schauspieler. Er hatte 2017 eine wiederkehrende Gastrolle in der Soap "Schatten der Leidenschaft" und ist ein gefragter Synchronsprecher (er spricht den Schurken Dagur in den "Drachenzähmen leicht gemacht"-Filmen und -Serien). Zuletzt war Faustino in der Komödie "Tierische Detektive – Drei Kids und ihr größer Fall" (2025) zu sehen.

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Die Nachbarn der Bundys: Marcy und ihre Männer (Amanda Bearse, David Garrison, Ted McGinley)

Und dann gab es natürlich noch die Nachbarn der Bundys, bestehend aus Marcy Rhoades und ihren Ehemännern, zunächst Steve und dann Jefferson. Marcy (Amanda Bearse) ist Pegs beste Freundin und die Intimfeindin von Al, der sie als "Hühnchen" verspottet, während sie in ihm, dem Schuhverkäufer, einen absoluten Versager sieht. Als Schauspielerin sollte die Rolle der Marcy Rhoades ihre bislang größte bleiben, dafür machte sich Amanda Bearse hinter der Kamera einen Namen: Sie führte bei 31 Folgen von "Eine schrecklich nette Familie" Regie, ebenso bei Serien wie "Dharma & Greg", "MADtv" und "Jesse". Als Schauspielerin stand sie zuletzt für die Komödie "Tapawingo" (2024) vor der Kamera.

Marcys erster Ehemann Steve Rhoades (David Garrison) arbeitet ebenfalls als Bankangestellter, verliert aber seinen Job wegen eines geplatzten Kredits, den er Al vermittelt hat. Letztendlich verlässt er seine Frau und findet einen neuen Job als Parkranger. Dass David Garrison die Serie verließ, geschah auf seinen eigenen Wunsch hin: Nach vier Staffeln "Eine schrecklich nette Familie" wollte er sich wieder auf seine Broadway-Karriere konzentrieren. Als Darsteller in Theater- und Musical-Produktionen ist er bis heute gefragt, als Gaststar sah man ihn in Serien wie "30 Rock", "The Good Wife" und zuletzt "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Ihren zweiten Ehemann Jefferson D'Arcy (Ted McGinley) lernt Nachbarin Marcy betrunken auf einer Party kennen und heiratet ihn spontan. Welchen Job der charmante Draufgänger hat, wird zwar nie ganz klar, dass er für (oder gegen?) die CIA gearbeitet hat, wird aber mehrfach angedeutet. Vor "Eine schreckliche nette Familie" hatte Ted McGinley bereits in Serien wie "Love Boat" und "Denver Clan" größere Rollen gespielt, bis heute ist er ein gefragter Darsteller, etwa als Gaststar in "The Mentalist", "Castle" und "Mad Men". Zuletzt war er in der Apple-TV+-Serie "Shrinking" an der Seite von Harrison Ford und Jason Segel zu sehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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