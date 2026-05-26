"Ganz schlimm!": Vanessa Mai schämt sich für dieses Tattoo

In der neuen Folge ihres Podcasts "Schön laut" sprechen Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) über das Thema "Scheitern". Dabei kommt Vanessa Mai im Laufe des Gesprächs auch auf ihre ungeliebten Tattoos zu sprechen – und verrät, welche ihrer Tätowierungen sie niemals der Öffentlichkeit präsentieren würde.

Als Moderatorin Lola Weippert davon berichtet, dass sie sich einst beinahe einen "Undercut" schneiden ließ, jedoch "Gott sei Dank davon abgehalten" wurde, merkt Vanessa Mai an: "Ich wünschte auch, man hätte mich vom Tätowieren abgehalten. (...) Ich wünschte, ich hätte keine Tattoos".

Die Sängerin hatte in der Vergangenheit bereits öffentlich darüber gesprochen, dass sie mit ihrem Körperschmuck heute nicht mehr glücklich ist. Wie groß die Abneigung tatsächlich ist, überrascht dann jedoch auch Lola Weippert.

So erklärt Mai, sich eines ihrer Tattoos sogar überstechen lassen zu haben: "Am Rücken habe ich ein Cover-up-Tattoo (...). Ganz schlimm!" Auf die neugierige Nachfrage von Lola Weippert, ob sie das Motiv sehen dürfe, erwidert die Sängerin entschieden: "Auf gar keinen Fall, das ist mir richtig unangenehm!"

Vanessa Mai über ihre Tätowierungen: "Ich wünschte, ich hätte es damals nicht gemacht" Die 34-Jährige erklärt, dass sie stets darauf achte, das ungeliebte Tattoo am Rücken mit ihren Haaren zu verdecken und verrät sogar: "Das ist der Grund, liebe Freunde, warum ich immer die Haare offen habe, wenn ich rückenfrei bin." Damit wolle sie vermeiden, dass jemand die Tätowierung zu Gesicht bekommt. Sie stellt klar: "Niemals wirst du mich mit dem Tattoo irgendwo sehen. Nie-, nie-, niemals!"

Neben dem Motiv am Rücken trägt Mai das Bild einer "Wonder Woman", eine Palme, den Schriftzug "Familie ist alles" auf Kroatisch sowie den Namen ihres Ehemanns Andreas am Körper. Zumindest zu Letzterem erklärt sie: "Das würde ich nie wegmachen. Das ist toll."

Wie Mai berichtet, seien viele der Tätowierungen 2018 entstanden. Eine Phase, "in der ich echt gestruggelt habe mit mir", erinnert sie sich. Die Tattoos hätten ihr damals als "Ventil" gedient. Doch heute weiß die Sängerin es besser: "Ich wünschte, ich hätte es damals nicht gemacht."

Mittlerweile könne sie sich nicht mehr vorstellen, sich ein Tattoo stechen zu lassen: "Wenn man sich mal überlegt, dass die Haut das größte Organ ist, dann ist es so schlimm, dass man das einfach verletzt", betont Mai. Sich die Tätowierungen mithilfe einer Laserbehandlung entfernen zu lassen und ihre Haut damit erneut zu belasten, komme für sie jedoch ebenfalls nicht infrage: "Ich warte auf den Moment, wo es irgendwie anders geht", so Mai.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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