"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!

Ein prasselndes Kaminfeuer und sehnsüchtige Blicke: Die vierte Staffel von Bridgerton wird in zwei Teilen geliefert. Während die ersten vier Folgen die Fans mit vielen Fragen zurückgelassen haben, hat Netflix nun einen neuen Teaser veröffentlicht, der die Vorfreude auf den zweiten Teil der vierten Staffel noch weiter anregen sollte. Denn Sophie und Benedict scheinen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen.

Das ist im Bridgerton-Teaser zu sehen Am Ende der vierten Folge hat Sophie (Yerin Ha) Benedict (Luke Thompson) stehen lassen, nachdem dieser sie gebeten hat seine Mätresse zu werden. Die Fronten zwischen den beiden schienen verhärtet zu sein – doch der neue Teaser lässt Feuriges zwischen den beiden erahnen.

Zu sehen sind in dem Teaser ein prasselndes Kaminfeuer, das Scharwenzeln der beiden um eine Badewanne herum, schmachtende Blicke und eine nackte Schulter. Nach wenigen Sekunden ist der Teaser auch schon wieder vorbei und dürfte die Fans mit ähnlich schmachtenden Blicken zu ihren Bildschirmen zurückgelassen haben wie Sophie und Benedict zueinander. So viel steht fest: Es dürfte mindestens leidenschaftlich zwischen dem wohlhabenden Benedict und der Magd Sophie werden.

Bridgerton: Abspann mit Vorschau Wem das nicht reicht, der kann sich das Ende der vierten Folge ansehen. Im Abspann bietet der Streamingdienst eine knapp einminütige Vorschau auf die nächsten Folgen. Bis diese ausgestrahlt werden, dauert es aber noch ein wenig: Erst am 26. Februar 2026 (Donnerstag) startet der zweite Teil der beliebten Serie. Dabei hat Netflix aber auch schon die Produktion der 5. Und 6. Staffel bestätigt.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Relevante Themen dieses Artikels