Home News Streaming-News

"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!

So geht es weiter

"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!

05.02.2026, 11.04 Uhr
von Natasa Unkel
Eigentlich schien alles vorbei – doch plötzlich fliegen wieder Funken. Der neue Vorgeschmack lässt auf heiße Szenen hoffen.
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
In einigen Wochen starten die neuen Folgen von Bridgerton.  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX

Ein prasselndes Kaminfeuer und sehnsüchtige Blicke: Die vierte Staffel von Bridgerton wird in zwei Teilen geliefert. Während die ersten vier Folgen die Fans mit vielen Fragen zurückgelassen haben, hat Netflix nun einen neuen Teaser veröffentlicht, der die Vorfreude auf den zweiten Teil der vierten Staffel noch weiter anregen sollte. Denn Sophie und Benedict scheinen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen.

Das ist im Bridgerton-Teaser zu sehen

Am Ende der vierten Folge hat Sophie (Yerin Ha) Benedict (Luke Thompson) stehen lassen, nachdem dieser sie gebeten hat seine Mätresse zu werden. Die Fronten zwischen den beiden schienen verhärtet zu sein – doch der neue Teaser lässt Feuriges zwischen den beiden erahnen.

Zu sehen sind in dem Teaser ein prasselndes Kaminfeuer, das Scharwenzeln der beiden um eine Badewanne herum, schmachtende Blicke und eine nackte Schulter. Nach wenigen Sekunden ist der Teaser auch schon wieder vorbei und dürfte die Fans mit ähnlich schmachtenden Blicken zu ihren Bildschirmen zurückgelassen haben wie Sophie und Benedict zueinander. So viel steht fest: Es dürfte mindestens leidenschaftlich zwischen dem wohlhabenden Benedict und der Magd Sophie werden.

Derzeit beliebt:
>>Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
>>„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
>>„Bridgerton“: Wo sind Anthony und Kate in Staffel 4?
>>„Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen

Bridgerton: Abspann mit Vorschau

Wem das nicht reicht, der kann sich das Ende der vierten Folge ansehen. Im Abspann bietet der Streamingdienst eine knapp einminütige Vorschau auf die nächsten Folgen. Bis diese ausgestrahlt werden, dauert es aber noch ein wenig: Erst am 26. Februar 2026 (Donnerstag) startet der zweite Teil der beliebten Serie. Dabei hat Netflix aber auch schon die Produktion der 5. Und 6. Staffel bestätigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Relevante Themen dieses Artikels
Netflix Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019
Was Sie zum Start der vierten Staffel von "Bridgerton" wissen müssen
Benedicts Liebesreise
Bridgerton
Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.
"Aschenputtel" in der Regency-Ära: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Bridgerton", Staffel vier
Neues Album "Back For Good": Wer ist Dick Brave eigentlich?
Rock"n"Roll-Comeback
Dick Brave
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans
Das wusstest du noch nicht
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Jane Seymour als scharfsinnige Detektivin zurück!
"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord"
Harry Wild - Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord
Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Fünfter Todestag: Diese Hollywood-Legende musste 80 Jahre auf den Oscar warten
Vielseitige Karriere
"Alles Geld der Welt"
"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
Lebensgefahr in Ellmau
"Der Bergdoktor: Schmelzpunkte"
Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
Podcast-Star im TV
Neo Social Club mit Laura Larsson
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
"Niemand sah mich als sexy an": So sah Salma Hayek früher aus
Hollywood
Salma Hayek
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson
Ausblick ins Universum: So geht's weiter in der "Star Wars"-Welt
Star Wars-Zukunft
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers
Diskriminierung & Raumfahrt: "Hidden Figures" enthüllt verborgene Heldinnen
Diskriminierung in den 60ern
Hidden Figures
Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.