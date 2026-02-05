Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!

Seit der ersten Minute des Dschungelcamps ist er der Mann für alle Notfälle: Dr. Bob. Wenn Stars zittern, Panik bekommen oder nach einer Prüfung kaum noch stehen können, ist der Mediziner zur Stelle. Doch jetzt überrascht der 75-Jährige mit einem Geständnis – denn eine der berüchtigten Aufgaben würde er selbst um keinen Preis der Welt antreten.

Nur Sonja Zietlow ist genauso lange dabei wie er. Gemeinsam sind sie seit der ersten Folge der deutschen Ausgabe des Dschungelcamps seit 2004 zu sehen. Dabei ist Dr. Bob schon seit 2002 im britischen Original „I’m a celebrity – Get me out of here!“ zu sehen. Für die Stars geht es in den Prüfungen mal in schwindelerregende Höhen, mal in enge Höhlen, andere Male sind die Sterne unter Wasser zu finden. Besonders gefürchtet bei den Bewohnern sind die Essensprüfungen.

Das ist die Grenze von Dr. Bob im Dschungelcamp Im Gespräch mit RTL erzählt Dr. Bob, dass er gerade am Anfang seiner Dschungelkarriere alle Spezialitäten probiert habe. An seine Grenzen brachten ihn aber weder pürierte Entenzunge noch Kuh-Urin. „Das einzige, was ich nicht essen kann, sind die großen Fischaugen“, sagt er. Dabei liebe er Sushi und Sashimi – geschmacklich haben die Fischaugen damit aber nichts zu tun. „Oh mein Gott, es ist wie reines Fischöl. Wenn ich ins Camp gehen würde, könnte ich das nicht machen!“

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels