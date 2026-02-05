Home News TV-News

Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!

Alter Hase verrät seine Grenzen

Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!

05.02.2026, 09.30 Uhr
von Natasa Unkel
Mutmacher, Arzt, Ruhepol – aber auch er hat eine klare Grenze. Im Interview verrät Dr. Bob, welche Prüfung ihn wirklich schaudern lässt.
Dr. Bob im Overall
Dr. Bob ist schon lange für Notfälle im Camp zuständig.  Fotoquelle: RTL

Seit der ersten Minute des Dschungelcamps ist er der Mann für alle Notfälle: Dr. Bob. Wenn Stars zittern, Panik bekommen oder nach einer Prüfung kaum noch stehen können, ist der Mediziner zur Stelle. Doch jetzt überrascht der 75-Jährige mit einem Geständnis – denn eine der berüchtigten Aufgaben würde er selbst um keinen Preis der Welt antreten.

Nur Sonja Zietlow ist genauso lange dabei wie er. Gemeinsam sind sie seit der ersten Folge der deutschen Ausgabe des Dschungelcamps seit 2004 zu sehen. Dabei ist Dr. Bob schon seit 2002 im britischen Original „I’m a celebrity – Get me out of here!“ zu sehen. Für die Stars geht es in den Prüfungen mal in schwindelerregende Höhen, mal in enge Höhlen, andere Male sind die Sterne unter Wasser zu finden. Besonders gefürchtet bei den Bewohnern sind die Essensprüfungen.

Das ist die Grenze von Dr. Bob im Dschungelcamp

Im Gespräch mit RTL erzählt Dr. Bob, dass er gerade am Anfang seiner Dschungelkarriere alle Spezialitäten probiert habe. An seine Grenzen brachten ihn aber weder pürierte Entenzunge noch Kuh-Urin. „Das einzige, was ich nicht essen kann, sind die großen Fischaugen“, sagt er. Dabei liebe er Sushi und Sashimi – geschmacklich haben die Fischaugen damit aber nichts zu tun. „Oh mein Gott, es ist wie reines Fischöl. Wenn ich ins Camp gehen würde, könnte ich das nicht machen!“

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
>>Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
>>Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie
>>Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Gottschalk, Pocher und Co. bei "Wer wird Millionär?" - So schlugen sich die Promis
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
Das wussten Sie noch nicht über die Muppets
Puppenkult
Die Muppets
Heidi Reichinnek stichelt gegen Markus Söder: "Da kann er noch etwas von mir lernen"
Politikerin im Social-Media-Hype
Heidi Reichinnek
RTL schmeißt Raab aus der Primetime – Familie Ritter übernimmt
Programm-Änderung
Stefan Raab auf der Bühne
"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
Moderator und Sammler
Jan Köppen
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Ein Liebesmuster fällt sofort auf
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende
Zeitreise-Rätsel
12 Monkeys
"An Absurdität nicht zu überbieten": Frank Buschmann kritisiert anstehende WM in den USA
Buschmanns WM-Kritik
Frank Buschmann
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
Wegen Epstein-Witz: Trump droht Grammy-Moderator mit Klage
Trump und Trevor Noah
Trevor Noah
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt
„Tatort“-Liebling plötzlich Täter? Neuer Film mit Jan Josef Liefers überrascht
"Der schwarze Schwan"
Der schwarze Schwan
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Fabian und Die mörderische Hochzeit
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Warum zeigt die ARD diese Kult-Sendung nicht mehr zur Primetime?
"Wider den tierischen Ernst"
"Wider den tierischen Ernst"
„Ponies“: Haley Lu Richardson spricht über ihre bisher persönlichste Rolle
Spionage-Dramatik
Ponies
Clark Gable: Seine größten Filme jetzt im Streaming – alle Klassiker im Überblick
125. Geburtstag
Vom Winde verweht (1939)
Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019