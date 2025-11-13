„The Voice“-Juroren machen Schluss: Abschiedstournee von Fanta 4 angekündigt

Home News Star-News

Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt

13.11.2025, 14.35 Uhr
von Natasa Unkel
Sie haben den deutschen Sprechgesang entscheidend mitgeprägt und feiern Bald ihr 40-jähriges Bandjubiläum: Die Fantastischen Vier wollen es noch einmal wissen und gehen auf große Tour. Was es mit dem Projekt „Der letzte Bus“ auf sich hat, erfahrt ihr hier.
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Smudo und Thomas D von Fanta 4  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frank Zeising

Es soll ein langsamer Abschied werden: Die Fantastischen Vier feiern bald ihr 40-jähriges Bandjubiläum und sprachen jetzt während eines Auftritts in ihrer Heimatstadt Stuttgart über das geplante Ende. In den beiden kommenden Jahren werde es noch eine letzte Tour geben, sagte Sänger Michi Beck der dpa. Und die soll lang werden! Das Hip-Hop-Quartett wolle unter dem Titel „Der letzte Bus“ mindestens 18 Monate auf Tour gehen. Die Band will „möglichst an allen Haltestellen Station machen“, die sie schon einmal besucht hat.

Beck schaue dem Ende mit gemischten Gefühlen entgegen. „Wir freuen uns natürlich noch einmal extrem darauf, mit dem ganzen Riesenzirkus alle Teile der Republik und drumherum zu bereisen, und eine ganz neue Show zu gestalten“, sagte er. „Aber natürlich fühlt es sich auch merkwürdig mulmig an zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird.“

Lichtblick für Fans

Zunächst gehe es aber nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, so der Sänger weiter. Ob und wann die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftreten werde oder ein Album produziere, sei noch nicht klar. „Wir sind unsere Karriere eigentlich immer auf Sicht gefahren“, sagt Beck. „Über lange Zeit hinaus zu planen, war ehrlich gesagt nie unsere Kernkompetenz.“

Man wolle das Karriereende nicht mit Abschiedskonzerten hinauszuzögern, so der 57-Jährige weiter. Das habe man sich schon vor langer Zeit geschworen. „Daher kann ich mit Gewissheit behaupten, dass das auf jeden Fall unsere letzte große Tournee sein wird.“ Und Beck betont: „Wann wir aber unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen.“

Deutsche Hip-Hop-Legenden

Seit der Band-Gründung 1986 zählen „Die Fantastischen Vier“ zu den erfolgreichsten deutschen Musikgruppen. Mit „Die da!?!“ wurden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon im Herbst 1992 über Nacht berühmt. Auch ihre Songs „Sie ist weg“, „MfG“, „Troy“ oder „Zusammen“ prägten über Jahrzehnte hinweg den Hip-Hop im Land. Elf Studioalben veröffentlichte die Stuttgarter Band insgesamt und verkaufte mehr als acht Millionen Tonträger. Im Laufe ihrer Karriere spielten die „Fantastischen Vier“ mehr als 1000 Konzerte und erhielten zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen.

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte hat begonnen.

