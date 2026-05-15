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"Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel": Darum geht's in der neuen Folge mit Tanja Wedhorn

Neue Herausforderungen

"Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel": Darum geht's in der neuen Folge mit Tanja Wedhorn

15.05.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Im neuesten Teil der Erfolgsreihe "Praxis mit Meerblick" stehen unerwartete Herausforderungen an: Nora Kaminski und David Mandel werden Geburtshelfer, als eine junge Frau überraschend in Wehen liegt.
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
Mandy Petersen (Morgane Ferru) gewinnt schnell das Vertrauen des entflogenen Papageien.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth) und Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, rechts) helfen einer jungen Frau (Klara Kleinheins), als diese plötzlich Wehen bekommt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, rechts) sorgt sich sehr um die Gesundheit der jungen Mutter Ewa Nowak (Klara Kleinheins).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
Nach seiner Entlassung aus der Reha plant Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) einen Neuanfang.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
Nach dem Trubel um die gemeinsam gemeisterte Geburt finden Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und David Mandel (Marco Girnth) endlich Zeit für ein gemeinsames Picknick.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Der 32. und vorerst letzte neue Teil der ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" unter dem Episodentitel "Aus heiterem Himmel" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Markus Hertneck) startet turbulent: Ausgerechnet am Tag, als ihr Sohn Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) aus der Reha-Klinik entlassen werden soll, wird eine minderjährige Frau (Klara Kleinheins) mit Rückenschmerzen nach Dienstschluss in der Praxis von Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) vorstellig. Schnell ist klar, dass es sich bei den Schmerzen um Wehen handelt. Gemeinsam mit dem Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth), der eigentlich nur vorbeikam, um einen entflogenen Papagei zu suchen, bringt Nora das Baby der vollkommen ahnungslosen Frau auf die Welt.

ARD
Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel
Familiendrama • 15.05.2026 • 20:15 Uhr

Auf der Fahrt in die Klinik verschwindet die frischgebackene Mutter unbemerkt und ohne das Baby an einer Tankstelle. Da Nora weder den Namen noch die Adresse der jungen Frau kennt, kommt ihre Tochter vorerst in die Klinik, wo sie manch unerwartete Gefühle weckt ...

Wenn es um ihre Patienten geht, kann Nora fast ebenso stur wie ihr Sohn. Doch genau das macht die Ärztin ohne Doltortitel sympathisch. In der ARD Mediathek ist "Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel" bereits abrufbar. Wann es mit der Reihe weitergeht, ist noch nicht bekannt.

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Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel – Fr. 15.05. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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