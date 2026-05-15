"Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel": Darum geht's in der neuen Folge mit Tanja Wedhorn

Der 32. und vorerst letzte neue Teil der ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" unter dem Episodentitel "Aus heiterem Himmel" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Markus Hertneck) startet turbulent: Ausgerechnet am Tag, als ihr Sohn Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) aus der Reha-Klinik entlassen werden soll, wird eine minderjährige Frau (Klara Kleinheins) mit Rückenschmerzen nach Dienstschluss in der Praxis von Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) vorstellig. Schnell ist klar, dass es sich bei den Schmerzen um Wehen handelt. Gemeinsam mit dem Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth), der eigentlich nur vorbeikam, um einen entflogenen Papagei zu suchen, bringt Nora das Baby der vollkommen ahnungslosen Frau auf die Welt.

Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel Familiendrama • 15.05.2026 • 20:15 Uhr

Auf der Fahrt in die Klinik verschwindet die frischgebackene Mutter unbemerkt und ohne das Baby an einer Tankstelle. Da Nora weder den Namen noch die Adresse der jungen Frau kennt, kommt ihre Tochter vorerst in die Klinik, wo sie manch unerwartete Gefühle weckt ...

Wenn es um ihre Patienten geht, kann Nora fast ebenso stur wie ihr Sohn. Doch genau das macht die Ärztin ohne Doltortitel sympathisch. In der ARD Mediathek ist "Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel" bereits abrufbar. Wann es mit der Reihe weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel – Fr. 15.05. – ARD: 20.15 Uhr