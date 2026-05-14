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"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug": Darum geht's im neuen ARD-Krimi mit Romina Küper

Neuer Krimi-Fall

"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug": Darum geht's im neuen ARD-Krimi mit Romina Küper

14.05.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Der 18. Fall des Kroatien-Krimis dreht sich um Valessa Matkovic und den vermeintlichen Serienmörder Drago Varga.
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Schock für Valessa (Romina Küper, links): Ihr Freund Miran (Jasper Engelhardt) wurde ermordet. Gerichtsmedizinerin Venka Plojic (Vlatka Alec) ist bereits vor Ort.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Eigentlich sind Chefermittlerin Stascha (Jasmin Gerat, rechts) und ihre junge Kollegin Valessa (Romina Küper) ein gutes Team, allerdings weiß Stascha nicht, ob sie der Neuen voll und ganz vertrauen kann.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Drago Varga (Felix Klare) stand schon mehrfach im Zentrum von Vergewaltigungsvorwürfen. Doch jedes Mal hatte der Geschäftsmann ein Alibi. Die habe er seinen guten Verbindungen zu wichtigen Menschen zu verdanken, da ist sich die neue Ermittlerin Valessa sicher. Nur wie soll man ihm das nachweisen?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Drago Varga (Felix Klare) hatte sich auch an die Kellnerin Jasna Ljuba (Linda Blümchen) herangemacht. Aber hat er sie auch ermordet? Ist die gefundene Tote überhaupt Jasna?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Zeigte sich Jasnas Vater Marco (Samuel Finzi) anfangs noch desinteressiert an seiner Tochter, bittet er Stascha Novak (Jasmin Gerat) nun, Jasna zu finden. Er ist überzeugt, dass sie noch am Leben ist.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Ermittlerin Jasna (Romina Küper) kann ihre Alleingänge einfach nicht lassen und sucht Drago Vargo in seiner Villa auf.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Stascha Novak (Jasmin Gerat, links) glaubt ihrer neuen Kollegin Valessa (Romina Küper), dass Drago Varga ein Vergewaltiger ist. Es ihm nachzuweisen, erweist sich allerdings als schwierig.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Polizeichef Tomislav Kovacic (Max Herbrechter) macht sich Sorgen, denn seine Ermittler haben es mit einem brisanten Fall zu tun. Zudem weiß er nicht, ob man der Neuen vertrauen kann.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski

Das war mal ein Einstand, den Kommissarin Valessa Matkovic (Romina Küper) als Nachfolgerin von Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) vergangene Woche in "Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro" hinlegte. Nach einigen Lügen, riskanten Alleingängen und wildem Herumgeballer in einer Wohngegend musste Chefermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat) die Neue am Ende aus einer lebensgefährlichen Situation retten, gefolgt von einer Warnung: "Wenn ich dir nicht vertrauen kann, bist du raus ... Du machst den Job gut, versau's dir nicht. Ab jetzt mit offenen Karten!"

ARD
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug"
Kriminalfilm • 14.05.2026 • 20:15 Uhr

Woraufhin Valessa ihr auf die Frage, warum sie nach Split gekommen sei, erklärte, der Beziehung mit einem gewalttätigen Mann in Zagreb entflohen zu sein – offenbar eine weitere Lüge, denn nur wenige Minuten später konnten die Zuschauer beobachten, wie sie vor ihrer Wohnung einen jungen Mann namens Miran (Jasper Engelhardt) leidenschaftlich küsste.

Das in Erinnerung zu rufen ist deswegen wichtig, weil Fall 18, "Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug" (erneut Regie: Carolina Hellsgård, Drehbuch: Christoph Darnstädt) am Donnerstagabend direkt auf diesen Geschehnissen aufbaut. Gestalteten sich die Ermittlungen im jüngsten Film zeitweise eher langatmig, überschlagen sich nun die Ereignisse gleich zu Beginn. Und all die offenen Fragen, warum Valessa tut, was sie tut, werden endlich beantwortet.

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Mangel an Beweisen

Diesmal rückt der arrogante Drago Varga (Felix Klare), der zuletzt noch eine Nebenrolle spielte, ins Zentrum des Geschehens. Nachdem er in der Bar, in der Valessa undercover arbeitete, mit seiner Anbaggerei unangenehm aufgefallen war, hatte der Besitzer ihm Lokalverbot erteilt. Er war zudem der festen Meinung, dass seine Kellnerin Jana wegen Varga von heute auf morgen verschwunden ist. Als nun eine Frauenleiche angespült wird, bestätigt Jasnas Mitbewohnerin Elena (Linda Blümchen), dass es sich um Jasna handelt. Deren Vater Marco (Samuel Finzi) wiederum bestreitet das.

Während die Ermittler auf die DNA-Ergebnisse warten, finden sie heraus, dass Varga in Zagreb zweier Vergewaltigungen beschuldigt worden war, aber jedes Mal ein Alibi vorweisen konnte. "Gekauft!", da ist sich Valessa sicher. "Er hat Jasna vergewaltigt und ermordet, 100 Pro!" – Man ahnt es aufgrund ihrer emotionalen Reaktion: Varga ist der wahre Grund, weshalb Valessa in Split ist. Auch ihre Kollegen Stascha und Borko (Kasem Hoxha) sind überrascht, dass sie so sicher zu sein scheint.

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Im Gegensatz zum vorherigen Fall dürfen die Zusehenden diesmal hinter Valessas Fassade blicken: Miran, ihr Freund, macht sich Sorgen, weil sie sich so darin verrennt, Varga zu überführen. "Jemand muss ihn aus dem Verkehr ziehen!", beschwört Valessa ihn, mit allen Mitteln! Miran solle nachts einen Beweis in Vargas Haus platzieren. Doch das geht ordentlich schief. Nun ist es an der Zeit für Valessa, Stascha endlich die ganze Wahrheit zu sagen. Ob sie das diesmal tut? Unsicher.

Sicher scheint dagegen von Anfang an, dass Varga schuldig ist, allein es ihm zu beweisen gestaltet sich schwierig. Der Mann ist aalglatt, selbstbewusst, bestens vernetzt. Und er hat einen guten Anwalt. Doch aufgeben ist für das Frauen-Duo keine Option: "Wir schaffen das zusammen!" – Nur wie weit sie dabei gehen wollen, darauf muss sich das durchaus spannende neue Team wohl noch einigen ...

"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug" – Do. 14.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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