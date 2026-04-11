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"Helen Dorn – Verdammte Familie": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos

Familiäre Verstrickungen

"Helen Dorn – Verdammte Familie": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos

11.04.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Im 25. Film der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" trifft die von Anna Loos gespielte Titelheldin abermals auf ihre Halbschwester: Luisa Vizzante (Liane Forestieri) wurde im Frauengefängnis angegriffen. Dahinter könnte ein verfeindeter Mafia-Clan stecken ...
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
Helen Dorn (Anna Loos), ihr Vorgesetzter Dr. Nedjo Kristic (Stipe Erceg, zweiter von links) und Weyer (Tristan Seith) ermitteln mit vereinten Kräften, um Helens Halbschwester in ihrer bedrohlichen Lage zu helfen.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
Luisa Vizzante (Liane Forestieri, rechts) macht sich große Sorgen um ihre Tochter Tamara Jacobsen (Maya Lauterbach).   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
Tamara Jacobsen (Maya Lauterbach) baut schnell Vertrauen zu Richard Dorn (Ernst Stötzner) auf.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
Mit Helen Dorn (Anna Loos, links) und Tamara Jacobsen (Maya Lauterbach) treffen zwei willensstarke Frauen aufeinander.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
Dr. Isabella Alighieri (Nagmeh Alaei) ist es ein persönliches Anliegen, in diesem Fall zu helfen.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Es ist immer ein gewisses Risiko, wenn sich Krimiautoren in ihren Filmen auf einen länger zurückliegenden Vorgängerfilm beziehen: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der allgemeinen Krimi-Flut nach ein, zwei Jahren noch wissen, was genau in einem weitestgehend gewöhnlichen Samstagabendfilm geschah? "Helen Dorn – Verdammte Familie" (Regie und Buch: Friedemann Fromm) geht das Wagnis dennoch ein. Der 25. Film der ZDF-Krimireihe knüpft an die Enthüllungen des Ende 2024 erstausgestrahlten 20. Films "Helen Dorn – Der deutsche Sizilianer" an.

ZDF
Helen Dorn – Verdammte Familie
Krimi • 11.04.2026 • 20:15 Uhr

Damals erfuhr die titelgebende Kommissarin (Anna Loos), dass Richard Dorn (Ernst Stötzner) entgegen ihrer bisherigen Annahme nicht ihr leiblicher Vater ist. Stattdessen entpuppte sich der sizilianische Mafia-Boss Toni Vizzante (Peter Benedict) als ihr Erzeuger. Toni Vizzante starb gegen Ende des 90-minüters durch die Hand seiner zweiten Tochter Luisa (Liane Forestieri). Diese hatte nach dessen Tod die Mafia-Geschäfte übernehmen wollen. Nach einem blutigen Zweikampf mit Helen Dorn landete sie im Gefängnis. Seither hatten weder Helen noch das Publikum viel von ihr gehört – bis jetzt!

Ein unerwartetes Wiedersehen mit der Halbschwester

Im Frauenknast wird Luisa von zwei Mithäftlingen angegriffen. Es kommt zu einer Rangelei, bei der eine der beiden Angreiferinnen stirbt. Die andere ist ebenso wie Luisa schwer verletzt. "Das war nicht der übliche Streit unter Gefangenen", urteilt Helens Vorgesetzter Nedjo Kristic (Stipe Erceg). Er setzt Helen deshalb auf den Fall an, denn: "Wenn das ein gezielter Anschlag war, dann geht es mit Sicherheit um Luisas Vergangenheit. Niemand kennt die Geschichte so gut wie Sie." Da ihre Halbschwester zudem nach Helen gefragt hat, willigt die Kommissarin widerwillig ein.

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Auf dem Apfelhof, den Helen und Richard inzwischen mit Weyer (Tristan Seith) bewohnen, taucht derweil unerwartet eine junge Frau auf: Tamara (gespielt von Heiner Lauterbachs Tochter Maya Lauterbach), so stellt sich bald heraus, ist Luisas Tochter und offenbar in Gefahr: "Sie ist im Internat bedroht worden", berichtet Luisa ihrer Halbschwester. Nun soll sich Helen um ihre Nichte kümmern, während Luisa der Polizei im Gegenzug hilft, gegnerische Clanmitglieder zu identifizieren und ihnen eine Falle zu stellen ...

Wie macht sich Helen Dorn als Tante?

"Helen Dorn – Verdammte Familie" ist ein Krimi, der abermals vor allem durch die familiären Spannungen zwischen den Figuren lebt. Stark sind vor allem die Szenen zwischen den beiden Halbschwestern und jene, in denen die oft so kaltschnäuzige echte Gefühle zeigt.

Spannend ist die Frage, wie sich Helen Dorn in Zukunft in der neuen Rolle als Tante zurechtfinden wird: Einer Drehstartmeldung vom ZDF zufolge ist Maya Lauterbach auch an der Produktion der kommenden beiden Krimis beteiligt. Die Dreharbeiten unter den Arbeitstiteln "Helen Dorn – Totentanz" und "Helen Dorn – Schattenkrieg" fanden bis Ende März 2026 in Hamburg und Umgebung statt. Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

Auf zdf.de steht "Helen Dorn – Verdammte Familie" bereits ab Samstag, 4. April, zum Abruf bereit.

Helen Dorn – Verdammte Familie – Sa. 11.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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