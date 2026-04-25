Wenn Elvis und Whitney wieder singen: So wird ProSiebens neue Show "Staying Alive"

Duette, die es so nie geben konnte, werden mit KI-Avataren möglich gemacht: Mit der neuen Musikshow "Staying Alive – Stars singen mit Legenden" bringt ProSieben Musikgrößen von heute mit Ikonen der Vergangenheit zusammen. Die zweitägige Eventshow läuft am 25. April und 2. Mai jeweils zur Primetime. Das Konzept setzt auf große Emotionen und technische Innovation: Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart treten in Duetten mit verstorbenen Weltstars auf. So stehen unter anderem Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha neben Legenden wie Whitney Houston, Elvis Presley, Amy Winehouse und Freddie Mercury auf der Bühne. Ein fraglos spektakulärer Ansatz, doch kommt das auch über die Bildschirme rüber?

Staying Alive Show • 25.04.2026 • 20:15 Uhr

ProSieben macht sich KI zunutze Die musikalischen Begegnungen sind dabei als Wettbewerb inszeniert: Die Stars interpretieren sowohl eigene Songs als auch Klassiker der Musikgeschichte neu – und treten gegeneinander an, um das Publikum mit ihrem Duett zu überzeugen. "Diese Show wird uns alle verzaubern", kündigt Alvaro Soler an. Samu Haber spricht von "Once in a Lifetime-Duetten", während Sasha begeistert sagt: "Ich darf mir eine Bühne teilen mit dem King!" Auch Lucy Diakovska zeigt sich emotional: "Ein Traum wird für jede von uns wahr."

Das sagt Thore Schölermann über "Staying Alive" Wie diese ungewöhnlichen Auftritte technisch möglich werden, bleibt Teil der Inszenierung. Moderator Thore Schölermann bringt es auf den Punkt: "Fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert." Und weiter verspricht er: "Es wird Gänsehaut pur. Das ist mein Moderathore-Ehrenwort."

Staying Alive – Sa. 25.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

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