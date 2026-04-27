"Die Bachelors" 2026: So waren die Quoten der vergangenen Staffeln

Als die Quoten des „Bachelors“ schwächelten, dachte man sich bei RTL wohl: „Was ist besser als ein begehrenswerter Junggeselle? Genau! Zwei begehrenswerte Junggesellen.“ Der Plan ging jedoch nicht auf. 2025 schalteten so wenige Personen ein wie noch nie in der Historie des Bachelors. Trotz Quotentalfahrt hält RTL am Dating-Format fest. Die 16. Staffel von „Die Bachelors“ ist bereits abgedreht und wird ab Mai bei RTL+ gezeigt, rund einen Monat später auch im linearen TV auf RTL.

Schon die Quoten von „Der Bachelor“ waren rückläufig • Bachelor 2023: 1.273.000 Zuschauer je Sendung Einschaltquote 5,0 %*

• Bachelor 2022: 1.938.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 6,9 %*

• Bachelor 2021: 2.225.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 7,1 %*

• Bachelor 2020: 2.414.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 8,0 %*

• Bachelor 2019: 2.847.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 9,0 %*

• Bachelor 2018: 3.373.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 11,0 %*

„Die Bachelors“ gehen in die dritte Runde In der diesjährigen Staffel wollen wieder zwei Männer die wahre Liebe finden: Tim Reitz, 35, und Sebastian Paul, 33. RTL setzt dabei auf zwei unterschiedliche Typen. Tim ist Geschäftsführer im Personalwesen im Pflege- und Pädagogikbereich, mit Social Media hatte er bisher wenig am Hut. Sebastian brennt für den Leistungssport, verdient sein Geld als Personaltrainer und Ernährungscoach. Beides teilt er begeistert mit seinen 166.000 Followern. Auch optisch könnten die beiden kaum unterschiedlicher sein: Sebastian – groß, muskelbepackt, blond und blauäugig, Tim – Babyface, braune Augen und schokoladenbraunes Haar. Gemeinsam ist ihnen nur ihre Höhenangst.

So miserabel waren die Quoten von „Die Bachelors“ Die vorherige Staffel erreichte im linearen TV bloß 770.000 Personen und mickrige 3,6 Prozent Einschaltquote. Dabei stammten gerade mal 250.000 Personen von der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre), das entspricht schlechten 6,6 Prozent. Zwischenzeitlich war die Sendung mit Tiefstwerten von 4,2 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe gar ein richtiger Totalausfall. Die Streamingzahlen bei RTL+ performten stellenweise etwas erbaulicher mit 500.000 Streams, teilweise wurden aber auch nur um die 300.000 erreicht.

Die Zahlen im Überblick • Die Bachelors 2025: 770.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 3,6 %. (Marktanteil 6,6 %)*

• Die Bachelors 2024: 292.000 Zuschauer je Sendung, Einschaltquote 5,0 %. (Marktanteil 8,9 %.)*

Die Einschaltquoten gingen also in den letzten Jahren um über 50 Prozent zurück. Die Zahlen der zuschauenden Personen sanken demnach um über 60 Prozent. Die werberelevante Zielgruppe verlor um gute 40 Prozent. Wir dürfen gespannt sein, ob die Zahlen bei Tim und Sebastian dieses Jahr wieder steigen oder ob RTL sich nach der 16. Staffel von der Datingshow trennt.

*Es handelt sich bei den Zahlen stets um Mittelwerte.

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