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Weitere Abgänge: Diese Stars verlassen nach Marisa Burger die „Rosenheim-Cops“

Abschiede bei Vorabend-Serie

Weitere Abgänge: Diese Stars verlassen nach Marisa Burger die „Rosenheim-Cops“

29.04.2026, 14.15 Uhr
von Natasa Unkel
Das Ensemble der „Rosenheim-Cops“ verändert sich weiter: Nachdem sich Marisa Burger bereits aus der Serie verabschiedet hat, hat das ZDF nun auch zwei weitere Abgänge bestätigt. Hier gibt’s die Infos.
Christian K. Schaeffer in einer Tracht.
Christian K. Schaeffer (Rolle: Wirt Jo Casper) verlässt ebenfalls nach Marisa Burger die "Rosenheim-Cops". Doch ihm folgt noch eine weitere Kollegin.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Dreharbeiten zur beliebten Vorabend-Serie haben bereits Mitte April in Rosenheim, München und dem Umland begonnen. Die Fans dürfen sich also auf 24 neue Folgen freuen, die ab dem kommenden Herbst ausgestrahlt werden sollen. Ein Wehrmuts-Tropfen dürften die nun durch das ZDF bestätigten Abgänge zweier weiterer vertrauter Figuren sein.

Letzte Folgen mit Marisa Burger

Die Zuschauer mussten sich schon damit anfreunden, dass Marisa Burgers Figur Miriam Stockl aus der Serie verschwinden wird. Gerechnet wurde mit dem Abgang für diesen Frühling – das ZDF entschied sich dann jedoch, die letzten Folgen mit Marisa Burger in den Herbst zu verlegen. Mit ihr zusammen gehen dann auch Isabel Mergl, die Hilde Stadler spielt, und Christian K. Schaeffer, der noch in der Rolle des Ignaz „Jo“ Casper zu sehen ist.

Urgestein verlässt die Serie

Isabel Mergl ist seit etwa sieben Jahren bei den „Rosenheim-Cops“ dabei, Christian K. Schaeffer ist ein wahres Urgestein der Show und schon seit 20 Jahren zu sehen. Die Nachfolge des 60-Jährigen Schaeffer ist auch schon geklärt: Maya Haddad wird als Yasmin Rabe die neue Wirtin der Tagesbar „Das Rosi“ werden.

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Neues Gesicht im Sekretariat

Auf Marisa Burger folgt Sarah Thonig – die 34-Jährige ist seit zehn Jahren bei den „Rosenheim-Cops“ als Christin Lange zu sehen. Sie wechselt vom Empfang des Polizeipräsidiums an Miriam Stockls Platz im Sekretariat.

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