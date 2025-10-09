Home News TV-News

„Das Traumschiff” 2025: Alle Infos zu den zwei neuen Folgen!

Traumziele im ZDF

09.10.2025, 13.05 Uhr
von Alina Altendorf
Das Traumschiff sticht mit Kapitän Max Parger erneut in See. Ende 2025 werden noch einmal zwei Ziele angesteuert.
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Seit mehr als 40 Jahren nimmt „Das Traumschiff“ die Zuschauer mit auf große Fahrt. Seit 2019 gehört auch Florian Silbereisen zur festen Besatzung – als Kapitän Max Parger, der die MS Amadea souverän über die Weltmeere navigiert. Im Jahr 2025 wurden gleich vier neue Episoden produziert: Zum Jahresauftakt führte die Reise in die Karibik nach Curaçao, an Ostern legte das Schiff vor Miami an. Zwei weitere Abenteuer warten noch auf ihre Ausstrahlung.

Das Traumschiff legt in Neuseeland an

Am 23.11.2025 um 20:15 Uhr (Totensonntag) ist es endlich wieder so weit! Dort, wo einst Peter Jackson den Herrn der Ringe drehte, spielt nun die brandneue Folge. ZDF-Kapitän Max Parger setzt die Segel nach Neuseeland. In der Episode „Das Traumschiff – Auckland“ gastieren die Stars Susanna Simon, Sıla Şahin-Radlinger (GZSZ), Matthias Komm, Frédéric Brossier und Luna Baptiste (How to Sell Drugs Online (Fast)).

Das zweite Traumziel: Bora Bora

Zur traditionellen Folge am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025, 20:15 Uhr) schippert die MS Amadea durch türkisblaues Wasser, an weißen, von Palmen gesäumten Sandstränden und an grünbewachsenen Vulkanhängen vorbei … So dürfen auch Daheimgebliebene in die Südsee reisen. Mit an Bord sind Timothy Peach, Banafshe Hourmazdi, Louis Held (Bibi & Tina), Thaddäus Meilinger (GZSZ), Emilia Bernsdorf, Samara Fry, Max König (WaPo Bodensee) und Kassandra Wedel. Die Folge „Das Traumschiff – Bora Bora“ wird bestimmt zum Wegträumen schön!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

