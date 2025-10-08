Drama um Lotto-Millionär: Wer hat auf Chicos Ferrari geschossen?

Schock für Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt unter dem Spitznamen Chico: Auf seinen Ferrari wurden in Dortmund-Nordstadt nach Medienberichten insgesamt neun Schüsse abgegeben. Das machte er selbst mit einem Handy-Video über eine Instagram-Story bekannt. "Das gibt's doch gar nicht", zeigt sich der Dortmunder in Aufnahme fassungslos. Zunächst war er von sechs Treffern ausgegangen.

Kurz vor 2 Uhr nachts habe Chico die Einschusslöcher am Sportwagen bemerkt, der eben erst aus der Inspektion gekommen sei. Gegenüber "Bild" sagte der 43-Jährige: "Ich kann es gar nicht fassen – wer macht denn sowas? Ich tue doch niemandem was Schlechtes. Seit meinem Lottogewinn habe ich so vielen Menschen geholfen. Warum schießt man dann auf mein Auto?" Nun ermittle die Polizei. Wie hoch der Schaden an dem silberfarbenen Ferrari ist, wurde noch nicht erhoben.

Chico hat seinen Lotto-Gewinn sogar vermehrt Kürsat Yildirim ist kein gewöhnlicher Lotto-Gewinner. Als Zwölfjähriger kam er mit seiner Familie aus der Türkei nach Dortmund. Dort hatte er mit Drogenproblemen, Kleinkriminalität und Spielsucht zu kämpfen. Doch dann, im Jahr 2022, wendete sich das Schicksal auf einen Schlag zum Besseren: ein riesiger Gewinn im Lotto.

Anstatt still und heimlich von dem Geld zu leben, machte er seinen Gewinn von fast 10 Millionen Euro öffentlich. "Chico", wie ihn Freunde und längst auch die Öffentlichkeit nennen, verwandelte sich in einen Unternehmer und Reality-Star. Zuletzt bekundete er, dass er seinen Lotto-Gewinn keineswegs verprasst habe, sondern durch geschickte Geldanlagen sogar vermehren konnte.