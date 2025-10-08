Home News Star-News

Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose

Labor-Analyse gibt Aufschluss

Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose

08.10.2025, 09.38 Uhr
Frank Zander musste seine Ehefrau Evy ins Krankenhaus einliefern lassen. Hier wurde der Grund für ihren schlechten Zustand festgestellt.
Frank und Evelyn "Evy" Zander
Frank Zander macht sich derzeit große Sorgen um Ehefrau Evelyn, genannt "Evy" (hier im Jahr 2005).  Fotoquelle: 2005 Getty Images/Sean Gallup

Bei Frank Zander und seiner Ehefrau Evelyn, genannt Evy, kehrt keine Ruhe ein. Nachdem der Berliner Schlager-Kultstar ("Hier kommt Kurt") unlängst selbst operiert werden musste, ist nun seine Ehefrau ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Meiner Evy ging es schon drei Tage nicht besonders gut", bestätigte der Sänger gegenüber "Bild".

Antriebslos und müde sei seine Frau gewesen. Auch habe sie über Kopfschmerzen geklagt und sei "kaum aus dem Bett" gekommen. Zander reagierte und betätigte von seiner Charlottenburger Wohnung aus den Notruf: "Am Montag haben mein Sohn Marcus und ich die Notbremse gezogen."

In der Klinik gab eine Labor-Analyse Aufschluss über die Symptome: Es wurde eine extreme Blutarmut festgestellt. Laut "Bild" sei der festgestellte Wert "lebensgefährlich niedrig" gewesen. Nun sollen Bluttransfusionen und Eisenpräparate Besserung verschaffen.

Derzeit beliebt:
>>Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
>>Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
>>„Die Nichte des Polizisten": ARD-Thriller zum rätselhaften NSU-Mord
>>"Aktenzeichen XY" im Oktober: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem

Sohn Marcus: "Ich bin in großer Sorge. Genauso wie mein Vater."

"So schlecht habe ich mich lange nicht gefühlt", wird Evy Zander in dem Bericht zitiert. Sie sei "sehr dankbar, dass Frank und mein Sohn Marcus gehandelt und den Rettungswagen gerufen haben. Wer weiß, was sonst passiert wäre."



Marcus Zander, der Sohn des seit 1968 verheirateten Paares, macht sich weiterhin große Sorgen: "Das Ganze ist kein Spaziergang für meine Mutter. Ich bin in großer Sorge. Genauso wie mein Vater. Wir hoffen, dass die kommenden Tage ein Ergebnis bringen, woran diese Blutarmut liegt. Wir alle wünschen uns, dass Mutter bald wieder vollständig auf dem Damm ist."

Frank Zander feierte ab den 70er-Jahren Erfolge als Interpret von teils parodistischen Schlagerpopsongs. Sein Markenzeichen, die raue Stimme, verdankt sich einer nicht auskurierten Mandelentzündung Anfang der 70er-Jahre. 2023 zog sich der gebürtige Berliner von der Bühne zurück. Im selben Jahr musste er sich wegen angestauter Flüssigkeit im Gehirn operieren lassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel
Frank Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.
Amira Aly privat: Das neue Zuhause der Moderatorin!
Umgezogen
Amira Aly
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
"Stefan Raab Show"
Stefan Raab
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein
"Die Rosenheim-Cops"
Die Rosenheim-Cops
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!
Neue Sendung
Florian Silbereisen
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
Politische Reportagen
Linda Zervakis
Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"
Auf Kuschelkurs
Promi Big Brother
"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Premieren-Show aus
Talkshow-Debüt
Volker Wissing und Robert Habeck
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container
Überraschungs-Nachzügler
Jimi Blue Ochsenknecht
Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.