Home News Film-News

Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört

Ein Skandal?

Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört

07.10.2025, 09.28 Uhr
Amazon sorgt für Aufregung: Auf britischen Prime-Video-Postern der "James Bond"-Filme fehlen die ikonischen Waffen des Superagenten.
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
So kennt man James Bond, hier in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" dargestellt von Daniel Craig: als taffen, entschlossenen Agenten, der mit einer Waffe ausgestattet ist.  Fotoquelle: Universal/Nicola Dove

Mit dieser Aktion machte sich Amazon keine Freunde. Der Konzern hatte vergangene Woche auf der britischen Ausgabe des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video die "James Bond"-Filme mit Postern versehen, die für reichlich Unmut sorgten. Auf den Plakaten war der britische Agent 007 jeweils ohne das Werkzeug zu sehen, das ihn seit jeher auszeichnet: seine Waffe.

Bond-Poster digital nachbearbeitet

Wie "Variety" berichtet, waren die Filmposter zu den "James Bond"-Filmen auf dem britischen Amazon Prime Video digital manipuliert. Auf Plakaten zu Filmen wie "James Bond – 007 jagt Dr. No" oder "James Bond 007 – GoldenEye" fehlte jeweils die Pistole des Agenten. Diese waren offenbar digital aus den Bildern entfernt worden. Auf dem Poster zu "James Bond 007 – Im Angesicht des Todes" schienen die Arme der von Roger Moore verkörperten Titelfigur verlängert. Dadurch war die Waffe im Bild nicht mehr zu sehen.

Die Reaktion im Netz reichte von Empörung bis hin zu Sarkasmus. Diese Art von "Konzern-Wokeness" sei "bizarr", schreibt ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer verweist nicht ohne Häme auf den Umstand, dass im berühmten "James Bond"-Logo noch immer die Pistole erkennbar sei. Ein User schreibt: "Ist Amazon jetzt für Kinder?" Ein Nutzer wurde selbst kreativ. In seiner Version eines "James Bond"-Posters hält der von Pierce Brosnan gespielte Agent einen Hotdog in der Hand.

Derzeit beliebt:
>>Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
>>Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
>>Prime-Neuheit: „Das Gift der Seele“ fesselt mit Psycho-Drama
>>Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Amazon hat umstrittene Poster entfernt

Unterdessen hat Amazon die umstrittenen Poster wieder entfernt – "still und heimlich, ganz wie der Superspion selbst", scherzt "Variety". Eine Stellungnahme vonseiten des Konzerns liegt noch nicht vor.



Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Wer wird der nächste James Bond? Seit Jahren werden verschiedene Namen für die Rolle des Agenten gehandelt – Hoffnungen auf die begehrte Rolle dürfen sich diese wohl nicht mehr machen. Regisseur Denis Villeneuve will auf der Suche nach dem nächsten Bond-Darsteller einen neuen Ansatz verfolgen.
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.

Amazon hat 2022 das traditionsreiche Filmstudio MGM übernommen, das alle "James Bond"-Filme produziert hat. Seit Anfang dieses Jahres hat der Konzern auch die Kreativkontrolle über das Franchise übernommen. Damit bestimmt Amazon über die inhaltliche Ausrichtung der Reihe und darüber, wer vor und hinter der Kamera an den Filmen beteiligt sein soll.

Die Entscheidung, welcher Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig als James-Bond-Darsteller antritt, ist noch nicht gefallen. Fest steht seit Juni, dass der Kanadier Denis Villeneuve ("Sicario", "Blade Runner 2049") den 26. "Bond"-Film inszenieren wird. Der Regisseur hatte zuletzt verkündet, dass man einen jungen und unbekannten Bond-Darsteller bevorzuge. In dem Fall wären einige der bis dato favorisierten Schauspieler aus dem Rennen, darunter Stars wie Henry Cavill, Tom Hardy und Idris Elba.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "James Bond" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein
"Die Rosenheim-Cops"
Die Rosenheim-Cops
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!
Neue Sendung
Florian Silbereisen
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
Politische Reportagen
Linda Zervakis
Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"
Auf Kuschelkurs
Promi Big Brother
"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Premieren-Show aus
Talkshow-Debüt
Volker Wissing und Robert Habeck
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container
Überraschungs-Nachzügler
Jimi Blue Ochsenknecht
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)
„Das Traumschiff”: Das sind die Reiseziele der nächsten Folgen
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
Patrick Kalupa über seine Rolle: "Der Nice hat es schon gut"
Dr. Nice im Gespräch
Patrick Kalupa ist Dr. Neiss alias Dr. Nice.
Eckart von Hirschhausen erklärt: So gefährlich sind Schmerzmittel
"Hirschhausen und der Schmerz"
Hirschhausen und der Schmerz
"Promi Big Brother": Alte Bekannte und neue Gesichter in der Star-WG
Reality-Show
Promi Big Brother
Günther Jauch sucht Millionäre: 3-Millionen-Euro-Woche startet
Mega-Jackpot
Wer wird Millionär?
"Die Cooking Academy": Darum geht's in der neuen Serie bei ProSieben
Kochduell mit Herz
Die Cooking Academy