James Bond in neuen Händen – Villeneuve erfüllt sich seinen Traum

Regie-Übernahme

Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt

12.08.2025, 09.12 Uhr
Denis Villeneuve, bekannt für seine Arbeit an den erfolgreichen Dune-Filmen, wird den nächsten James Bond-Film inszenieren. Villeneuve zeigt sich geehrt, die Tradition der ikonischen Figur fortzuführen.
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kate Green

Der Hauptdarsteller fehlt zwar noch immer, aber jetzt hat Amazon zumindest schon einmal den Regisseur für den neuen "James Bond"-Film bekannt gegeben: "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve!

Es ist offiziell: Denis Villeneuve übernimmt die Regie des nächsten "James Bond"-Films. Der kanadische Regisseur, der mit den "Dune"-Filmen internationale Erfolge feierte, setzte sich damit gegen eines seiner großen Vorbilder, Christopher Nolan, durch. Die Amazon MGM Studios gaben die Nachricht offiziell bekannt.

Villeneuve zeigte sich in einer Stellungnahme "sehr geehrt" und betonte die "große Verantwortung", die auf ihm liege. Er wolle die Tradition ehren und "den Weg für viele neue Missionen ebnen".

Denis Villeneuve sagte für "Keine Zeit zu sterben" ab

Villeneuve ist ein großer Bond-Fan. In seiner Erklärung teilte er mit, dass einige seiner frühesten Kinoerlebnisse Bond-Filme mit seinem Vater gewesen seien. Er wuchs mit der Figur auf und bezeichnete Bond als für ihn "heiliges Land". Amy Pascal und David Heyman, die Produzenten des kommenden Films, betonten zudem: "Es war schon immer der Traum von Denis Villeneuve, diesen Film zu drehen, und jetzt ist es auch unser Traum. Wir sind glücklich, in den Händen dieses außergewöhnlichen Filmemachers zu sein."

Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Seit Daniel Craigs Abschied als 007 wird spekuliert, wer die Rolle übernehmen wird. Aaron Taylor-Johnson befeuert die Gerüchte um seine Besetzung, nachdem er auf der Premiere von "28 Years Later" kryptisch antwortete: "Darüber darf ich nicht sprechen."
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?

Der 57-Jährige hat bereits mit seinen Arbeiten an "Dune" (2021 und 2024) große Erfolge erzielt. Die beiden Filme spielten weltweit rund 1,2 Milliarden Dollar ein und machten Villeneuve zu einem der gefragtesten Regisseure. Weitere Meilensteine seiner Karriere waren Filme wie "Sicario" und "Blade Runner 2049", die ihn auch in Hollywood bekannt machten. Insgesamt brachten seine bislang zwölf Filme fast zwei Milliarden Dollar ein.

Villeneuve hatte bereits 2018 die Möglichkeit, "Keine Zeit zu sterben", den letzten Bond-Film mit Daniel Craig, zu inszenieren, lehnte jedoch ab, da er zu diesem Zeitpunkt mit "Dune" beschäftigt war. Doch nun ist die Zeit reif. Die Dreharbeiten für "Dune: Messiah" beginnen bald, und der dritte Teil der "Dune"-Saga wird voraussichtlich 2026 in die Kinos kommen. Dass es diesmal keine Terminkollision gibt, liegt auch daran, dass für den Start der Arbeiten am 26. Bond-Film noch ein wichtiger Teil fehlt: der Hauptdarsteller. Aaron Taylor-Johnson wird bei den Buchmachern aktuell als Favorit gehandelt, doch auch Theo James gilt als möglicher Kandidat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
