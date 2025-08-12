Warten bis es weiter geht: ARD zeigt Staffel 8 von "Tierärztin Dr. Mertens"

Gerade erst flimmerten die letzten Folgen der neunten Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" über den Bildschirm, nun wiederholt das Erste immer dienstags zur besten Sendezeit die 13 Episoden der vorherigen, achten Staffel, die ab April 2023 erstausgestrahlt wurde. Dass es zu einer achten Staffel überhaupt kam, war durchaus überraschend, denn eigentlich wollte das Erste die Tier- und Familiensaga mit Elisabeth Lanz als titelgebender Tierärztin Dr. Susanne Mertens vom Leipziger Zoo nach der kurzen siebten Staffel einstellen. Als diese im Februar und März 2021 ausgestrahlt wurde und bis zur 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, änderte man jedoch seine Meinung – und schickte die seit 2006 laufende Serie in die Fortsetzung und achte Staffel, die nun erneut zu sehen ist.

Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang Serie • 15.07.2025 • 20:15 Uhr

Erzählerisch beginnt die Staffel etwas holprig, so dass Fans denken könnten, sie hätten zwischendurch eine oder mehrere Folgen verpasst: Susanne Mertens streichelt in Szene eins die Erde eines Friedwaldes, in dem sowohl ihr Baby, mit dem sie zum Ende der letzten Staffel schwanger war, als auch ihr Mann Christoph Lentz (Sven Martinek) begraben liegen. Das Erinnerungsschild verrät: Die beiden sind am gleichen Tage verstorben.

Zwischen Trauer und Existenzsorgen Weil "Tierärtin Dr. Mertens" jedoch keine Drama-Serie, sondern ein Familienprogramm ist, wird diesem Schicksalsschlag zwar zwischendurch Raum gegeben (Neuorientierung, Sorge um die bereits erwachsenen Kinder), aber das Ereignis selbst hat die Tierärztin offenbar nicht gebrochen: Beruflich ist sie nicht mehr im Leipziger Zoo angestellt, sondern als freiberufliche "mobile" Tierärztin unterwegs. Doch die Kunden zahlen ihre Rechnungen nicht, und die finanzielle Belastung durch die Renovierung des Ferienhauses, das Susanne mit ihrem Christoph bauen wollte und nun zu seinem Gedenken fertigstellen will, wachsen ihr über den Kopf.

Der neue Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber) und Pfleger Conny (Thorsten Wolf) würden Susanne gern wieder im Zoo sehen. Immerhin nimmt Susanne einen Auftrag dort an, denn ein Tier will nichts essen und die erfahrene Zooärztin soll die Lösung des Rätsels finden. Derweil kümmert sich Jonas Mertens (Lennart Betzgen) um seine kleine Schwester Luisa (Lilly Wiedemann). Die 19-jährige Studentin will mit ihrer zehn Jahre älteren Freundin Isabel (Muriel Bielenberg) zusammenziehen. Das frisch verliebte, lesbische Paar will Nägel mit Köpfen machen. Jonas hält das für keine gute Idee. Dagegen sind Susannes Eltern (Ursula Monn, Gunter Schoß) besorgt um ihre Tochter. Wird sie nach den Schicksalsschlägen zurück ins Leben finden? Wäre eine Rückkehr in den Zoo nicht doch das Beste für sie?

Positiver Vibe über erzählerische Logik Es ist schon etwas merkwürdig, dass dem privaten Schicksalsschlag der Hauptfigur nach der überraschenden Serienfortsetzung nicht mehr Erzählzeit gewidmet wird. Andererseits stellen die Macher den positiven "Vibe" der Serie vielleicht bewusst über die erzählerische Logik. Die Tierärztin als derangiertes Häufchen Elend? So etwas wollte man dem Publikum der Wohlfühl-Serie rund um Tier und Mensch nicht antun. Stattdessen kommen im Leipziger Zoo und außerhalb neue Rätsel um erkrankte Tiere auf Susanne Mertens zu.

Auch die Erzählstränge rund um ihre erwachsenen Kinder, die betagten Eltern und die Geschicke des Zoos Leipzig – eines der attraktivsten in Deutschland – dürfen natürlich nicht abreißen. So wird in dieser Staffel eine zweite Tierärztin zur festen Nebenfigur: Dr. Elif Şahin, gespielt von Neshe Demir, gilt zwar als Wissenschafts-Koryphäe, hat aber eine gewisse Scheu im direkten Umgang mit Tiere. Sachen gibt's ...

Zwei Jahre nach der nun wiederholten achten Staffel wurde bis vor wenigen Wochen die neunte Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" ausgestrahlt. Auf die Frage, warum es zwei Jahre dauerte, antwortete Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz: "Wir haben doch recht schnell nachgelegt mit den Dreharbeiten. Die Autoren müssen auch irgendwann die Drehbücher schreiben. Außerdem werden auf dem Sendeplatz in der Zwischenzeit dann eben auch andere gute Produkte gezeigt." Ob auf die neunte auch noch eine zehnte Jubiläumsstaffel folgen wird, ist bisher nicht bestätigt – es wurde aber auch nichts Gegenteiliges verkündet ...

Wiederholung Tierärztin Dr. Mertens: ab Dienstag, 15.07. in der ARD um 20.15 Uhr

