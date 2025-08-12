Home News TV-News

Warten bis es weiter geht: ARD zeigt Staffel 8 von "Tierärztin Dr. Mertens"

"Tierärztin Dr. Mertens"

Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"

12.08.2025, 08.57 Uhr
von Eric Leimann
Die beliebte Serie "Tierärztin Dr. Mertens" mit Elisabeth Lanz als Dr. Susanne Mertens geht nach überraschender Fortsetzung in die nächste Runde. Die achte Staffel, in der die Tierärztin mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen konfrontiert wird, wird erneut ausgestrahlt.
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Nur noch in einer "Erinnerungsszene" dabei: Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) denkt am Eingangsportal des Leipziger Zoos an ihren toten Mann Christoph Lentz (Sven Martinek, der die Serie verlassen hat).  Fotoquelle: ARD / Steffen Junghans
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Es war eine überraschende Serien- und Zoo-Rückkehr für Tierärztin Dr. Mertens (Elisabeth Lanz): Wegen des großen Publikumserfolges mit Staffel sieben wurde die ARD-Serie doch fortgesetzt. Darüber freut sich auch Langzeit-Tierpfleger Conny Weidner (Thorsten Wolf).  Fotoquelle: ARD / Steffen Junghans
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) erinnert sich im Bestattungswald an ihren Mann Christoph Lentz und den gemeinsamen Sohn Max, den sie am Tag seiner Geburt verloren hat.  Fotoquelle: ARD / Steffen Junghans
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) arbeitet aktuell als freiberufliche, mobile Tierärztin. Ein Auftrag, aus dem "mehr" werden könnte, findet im Naturschutzreservat von Noah Junker (Jesse Albert) statt, in dem plötzlich mehrere Wasserbüffel verenden.  Fotoquelle: ARD / Steffen Junghans

Gerade erst flimmerten die letzten Folgen der neunten Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" über den Bildschirm, nun wiederholt das Erste immer dienstags zur besten Sendezeit die 13 Episoden der vorherigen, achten Staffel, die ab April 2023 erstausgestrahlt wurde. Dass es zu einer achten Staffel überhaupt kam, war durchaus überraschend, denn eigentlich wollte das Erste die Tier- und Familiensaga mit Elisabeth Lanz als titelgebender Tierärztin Dr. Susanne Mertens vom Leipziger Zoo nach der kurzen siebten Staffel einstellen. Als diese im Februar und März 2021 ausgestrahlt wurde und bis zur 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, änderte man jedoch seine Meinung – und schickte die seit 2006 laufende Serie in die Fortsetzung und achte Staffel, die nun erneut zu sehen ist.

ARD
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Serie • 15.07.2025 • 20:15 Uhr

Erzählerisch beginnt die Staffel etwas holprig, so dass Fans denken könnten, sie hätten zwischendurch eine oder mehrere Folgen verpasst: Susanne Mertens streichelt in Szene eins die Erde eines Friedwaldes, in dem sowohl ihr Baby, mit dem sie zum Ende der letzten Staffel schwanger war, als auch ihr Mann Christoph Lentz (Sven Martinek) begraben liegen. Das Erinnerungsschild verrät: Die beiden sind am gleichen Tage verstorben.

Zwischen Trauer und Existenzsorgen

Weil "Tierärtin Dr. Mertens" jedoch keine Drama-Serie, sondern ein Familienprogramm ist, wird diesem Schicksalsschlag zwar zwischendurch Raum gegeben (Neuorientierung, Sorge um die bereits erwachsenen Kinder), aber das Ereignis selbst hat die Tierärztin offenbar nicht gebrochen: Beruflich ist sie nicht mehr im Leipziger Zoo angestellt, sondern als freiberufliche "mobile" Tierärztin unterwegs. Doch die Kunden zahlen ihre Rechnungen nicht, und die finanzielle Belastung durch die Renovierung des Ferienhauses, das Susanne mit ihrem Christoph bauen wollte und nun zu seinem Gedenken fertigstellen will, wachsen ihr über den Kopf.

Derzeit beliebt:
>>Harry & Meghan: Netflix beendet Mega-Deal – das sind die Gründe
>>"ZDFroyal": Die Teile der Dokus über das royale Leben in der ZDF-Mediathek
>>Rehragout, Ohrwaschl & Flaute in der Hose – Eberhofer ist zurück
>>„Arcadia“ Staffel 2: Vier Schwestern gegen ein gnadenloses System

Der neue Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber) und Pfleger Conny (Thorsten Wolf) würden Susanne gern wieder im Zoo sehen. Immerhin nimmt Susanne einen Auftrag dort an, denn ein Tier will nichts essen und die erfahrene Zooärztin soll die Lösung des Rätsels finden. Derweil kümmert sich Jonas Mertens (Lennart Betzgen) um seine kleine Schwester Luisa (Lilly Wiedemann). Die 19-jährige Studentin will mit ihrer zehn Jahre älteren Freundin Isabel (Muriel Bielenberg) zusammenziehen. Das frisch verliebte, lesbische Paar will Nägel mit Köpfen machen. Jonas hält das für keine gute Idee. Dagegen sind Susannes Eltern (Ursula Monn, Gunter Schoß) besorgt um ihre Tochter. Wird sie nach den Schicksalsschlägen zurück ins Leben finden? Wäre eine Rückkehr in den Zoo nicht doch das Beste für sie?

Weihnachtsmarkt-Drama in Magdeburg: Wer war Taleb A. wirklich?
Der Film "FAKT: Attentäter unter uns" untersucht das Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und fragt, warum die Sicherheitsbehörden nicht rechtzeitig handelten. Wie viele potenzielle Attentäter sind unbeobachtet?
"FAKT: Attentäter unter uns"
Attentäter unter uns

Positiver Vibe über erzählerische Logik

Es ist schon etwas merkwürdig, dass dem privaten Schicksalsschlag der Hauptfigur nach der überraschenden Serienfortsetzung nicht mehr Erzählzeit gewidmet wird. Andererseits stellen die Macher den positiven "Vibe" der Serie vielleicht bewusst über die erzählerische Logik. Die Tierärztin als derangiertes Häufchen Elend? So etwas wollte man dem Publikum der Wohlfühl-Serie rund um Tier und Mensch nicht antun. Stattdessen kommen im Leipziger Zoo und außerhalb neue Rätsel um erkrankte Tiere auf Susanne Mertens zu.

Auch die Erzählstränge rund um ihre erwachsenen Kinder, die betagten Eltern und die Geschicke des Zoos Leipzig – eines der attraktivsten in Deutschland – dürfen natürlich nicht abreißen. So wird in dieser Staffel eine zweite Tierärztin zur festen Nebenfigur: Dr. Elif Şahin, gespielt von Neshe Demir, gilt zwar als Wissenschafts-Koryphäe, hat aber eine gewisse Scheu im direkten Umgang mit Tiere. Sachen gibt's ...

Andrea Kiewel mit Bodyguards im Fernsehgarten
Andrea Kiewel, bekannt als Kiwi, tritt im ZDF-Fernsehgarten mit Leibwächtern auf. Die Moderatorin, die in Tel Aviv lebt, sieht sich Bedrohungen und Kritik wegen ihrer politischen Ansichten ausgesetzt.
Noch mehr Schutz
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.

Zwei Jahre nach der nun wiederholten achten Staffel wurde bis vor wenigen Wochen die neunte Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" ausgestrahlt. Auf die Frage, warum es zwei Jahre dauerte, antwortete Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz: "Wir haben doch recht schnell nachgelegt mit den Dreharbeiten. Die Autoren müssen auch irgendwann die Drehbücher schreiben. Außerdem werden auf dem Sendeplatz in der Zwischenzeit dann eben auch andere gute Produkte gezeigt." Ob auf die neunte auch noch eine zehnte Jubiläumsstaffel folgen wird, ist bisher nicht bestätigt – es wurde aber auch nichts Gegenteiliges verkündet ...

Wiederholung Tierärztin Dr. Mertens: ab Dienstag, 15.07. in der ARD um 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tierärztin Dr. Mertens" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer
"Das Unwort"
Das Unwort
Königlicher Wirbelwind: Amalia und die Oranjes
"ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister"
Liebesfalle Internet: Die Maschen der Love Scammer
"37°: Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz"
Alles Lüge, alles Fake - Liebesbetrug im Netz
Bürgergeld in der Kritik: Ist das System zu bequem für Empfänger?
"frontal-Dokumentation: Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?"
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?
Max Kruse wird RTL-Experte – Rückkehr zum Fußball für Jana Wosnitza
Neuerungen bei RTL Sport
Ein Gruppenfoto der Protagonisten der virtuellen Pressekonferenz von RTL Sport.
Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“
Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.
Pommes, Chlor und 90er-Nostalgie: Ein Gespräch mit Jeannine Michaelsen
Nostalgische Freibad-Erinnerungen
Jeannine Michaelsen im Interview
Rebellische Muslima im Punk-Fieber: "We Are Lady Parts"
Musik und Mikrobiologie
"We Are Lady Parts"
Jeannine Michaelsen: Ein Leben ohne Likes
Nostalgie der 90er
Jeannine Michaelsen im Interview
Vier Serien- & Filmstarts, die du diese Woche nicht verpassen darfst
Streaming-Highlights
Alien: Earth
Diese Werbung polarisiert Amerika!
Werbe-Aufruhr
Sydney Sweeney
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Von Wunsiedel ins TV: Hanna Plaß über ihren langen Weg
Karrierestart
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend
Promi-Show
"Deutschlands dümmster Promi"