Magdeburg-Anschlag: "FAKT" zeigt Sicherheitsversagen der Behörden

Am 20. Dezember 2024 raste der aus Saudi-Arabien stammende Psychiater Taleb A. in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei starben sechs Menschen, hunderte wurden verletzt. Sehr bald stellte sich heraus, dass Taleb A., der Anfang 2006 Asyl mit der Begründung beantragt hatte, er werde in Saudi-Arabien verfolgt und solle dort hingerichtet werden, zuvor durch viele Delikte bereits dem Bundeskriminalamt und verschiedenen Landeskriminalämtern sowie dem Bundesverfassungsschutz aufgefallen war. Die Investigativ-Journalisten Tarek Khello und Christian Werner stellen sich in der FAKT-Ausgabe im Ersten die Frage: Warum hatte niemand entschieden reagiert, warum konnte das Attentat von Magdeburg nicht verhindert werden?