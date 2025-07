Lanz lacht, Precht provoziert: So rechnet das Duo mit Spahn ab

Die Masken-Affäre rund um den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist weiter in aller Munde. In der neusten Folge des Podcasts "Lanz & Precht" werfen Markus Lanz und Richard David Precht daher die Frage auf: Sollte Jens Spahn aus der Politik zurücktreten?

"Wenn man sich anguckt, weswegen Politiker zurückgetreten sind – das ist ja eine irrsinnig lange Liste, wie viele dutzende Politiker in Deutschland schon zurückgetreten sind -, dann ist es im Regelfall so, dass man ihnen vorwirft, dass sie eine persönliche Vorteilsnahme aus etwas gehabt haben", so der Philosoph im Podcast. Das ließe sich im Fall von Jens Spahn aktuell nicht belegen. Precht glaubt: "Deswegen wird ihn niemand zwingen können, zurückzutreten."

Gerade der Fall Christian Wulff, der letztendlich freigesprochen wurde und laut Lanz und Precht völlig zu Unrecht eine Hetzjagd durchleiden musste, könnte die "Hürde für Rücktritte" ein ganzes Stück höher gelegt haben, mutmaßt Precht. Er führt aus: "Vielleicht kommt man heute mit sehr viel mehr durch als in früheren Zeiten – solange man sich nicht so platt benimmt wie Krause oder Möllemann."

Für Markus Lanz, der den kompletten Sudhof-Bericht ungeschwärzt gelesen habe, zeige gerade das Beispiel Wulff, dass Jens Spahn als unschuldig gelten müsse, solange nichts Gegenteiliges bewiesen sei. Precht stimmt zwar zu, merkt aber an: "Man kann auch juristisch unschuldig sein und einen riesigen Bockmist gemacht haben." Er vermisse ein Schuldeingeständnis von Jens Spahn: "Das wäre vielleicht das, was man hätte hören wollen."

Als es um den hohen Schaden der Masken-Affäre und auch die moralische Dimension geht, wirft Precht plötzlich Franz Beckenbauer ein. Denn auch der hätte seiner Meinung nach zu dem, was er getan hat, stehen sollen. "Beckenbauer hat uns das Sommermärchen 2006 für einen Betrag von unter sieben Millionen gekauft", findet der Philosoph, dass das ja sogar ein richtig gutes Geschäft gewesen sei. Da prustet Markus Lanz los. Während sich der ZDF-Moderator vor Lachen kaum halten kann, ergänzt Precht noch: "Wir wissen, dass alle Fußball-Weltmeisterschaften spätestens seit 1994 oder 1998 gekauft sind. Aber keine so günstig."

Sehr zum Amüsement von Lanz startet Precht dann auch noch eine Imitation der deutschen Fußball-Legende: "Was wollt ihr? Was glaubt ihr denn, wer die FIFA ist? Ein Wohltätigkeitsverein? So läuft Business, ja? Wir haben die günstiger gekriegt als jeder anderer, ja?" Wenn Beckenbauer das gesagt hätte, "dann hätte es natürlich einen Aufschrei gegeben, dann hätte er sich auch strafbar gemacht, wäre er aber niemals in den Knast gegangen dafür und jeder hätte gesagt: 'Der Franz, der hat Eier'", so Precht.