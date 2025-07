TV-Talkshows in der Sommerpause: Die Rückkehrtermine 2025 im Überblick

Wenn draußen die Temperaturen steigen, wird es drinnen in den Talkrunden seit Jahren nach und nach still. Die Talkshows legen im Sommer nämlich eine fast schon obligatorische Pause ein. Dabei fallen der Beginn und die Dauer der Auszeit je nach Sendung ganz unterschiedlich aus. Doch ohne welches der bekanntesten Formate müssen Fans wie lange auskommen?

Markus Lanz (ZDF) Markus Lanz macht in Sachen Sommerpause seinem Ruf als besonders fleißiger Talkshowgastgeber alle Ehre. Die nach ihm benannte und vom ZDF ausgestrahlte Sendung läuft nicht nur regulär satte dreimal pro Woche. Er nimmt sich auch erst nach dem 24. Juli 2025 mit seiner Show eine sommerliche Auszeit. Länger hält keiner der bekannten Talkshowhosts durch. Doch Fans müssen nicht sehr lange ohne den Südtiroler auskommen. Denn bereits rund einen Monat später – genauer: am 26. August 2025 – begrüßt Markus Lanz wieder neue Gäste in seiner Sendung.

Maybrit Illner (ZDF) Anders als Kollege Lanz flimmert der Polit-Talk von Maybrit Illner nur einmal pro Woche über die Bildschirme. Beim Start der Sommerpause gibt es jedoch keine Unterschiede: Auch beim zweiten großen ZDF-Talkformat läuft die letzte Sendung vor der Sommerpause am 24. Juli 2025. Allerdings gönnt sich Maybrit Illner eine etwas längere Auszeit von der Mattscheibe. Sie startet nämlich erst am 11. September 2025 in die neue Talk-Saison.

Maischberger (ARD) Nicht nur das ZDF, sondern auch die ARD schickt ihre Talkshows in die Sommerpause – und zwar schon etwas früher als die öffentlich-rechtliche Konkurrenz. So führt Sandra Maischberger am 15. Juli 2025 vorerst zum letzten Mal durch ihre Sendung. Weiter geht es dann erst am 16. September 2025 und damit später als bei allen anderen großen Talk-Formaten. Allerdings war „Maischberger“ zuletzt häufiger als gewöhnlich zu sehen. Das liegt unter anderem daran, dass es freie Programmplätze gibt, weil einige Talkshows bereits Pause machen.

Caren Miosga (ARD) Zu diesen Sommerpause-Frühstartern zählt etwa Caren Miosga. Ihr Talkformat lief zuletzt am 22. Juni 2025 zum letzten Mal in der ARD. Fortsetzung folgt – allerdings erst satte neun Wochen später. Am 31. August 2025 talkt Caren Miosga dann wieder auf dem gewohnten Sendeplatz nach dem sonntäglichen Krimi im Ersten.

Hart aber fair (ARD) Die längste Sommerpause macht die ARD-Talkshow „Hart aber fair“. Hier war die letzte Folge am 12. Mai 2025 zu sehen. Weiter geht es dennoch erst am 15. September 2025. Das macht also rekordverdächtige 17 Wochen Auszeit. Die XL-Pause liegt aber wohl nicht daran, dass Moderator Louis Klamroth angesichts seiner oft streitbaren Gäste besonders urlaubsbedürftig ist. Vielmehr hat die ARD für das Jahr 2025 ein Drittel weniger Ausgaben – nämlich nur 20 statt wie zuvor 30 – des Formats bestellt.

Darum kann es zu früheren Talk-Comebacks und Ausfällen kommen Auch wenn sich TV-Talks eine Auszeit gönnen, macht das die Welt natürlich nicht. Deshalb kann es sein, dass bei entsprechender Nachrichtenlage einzelne Formate früher aus der Sommerpause zurückkehren. Zudem können Ausgaben der Sendungen vereinzelt ausfallen, wenn andere Formate sie verdrängen. Hierfür ist etwa König Fußball verantwortlich. Denn ARD und ZDF übertragen im Juli die Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Frauen live.