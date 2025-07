„Total Panne“: Anne Will verrät ihre peinlichste Moderatorinnen-Macke

16 Jahre lang moderierte Anne Will einen der beliebtesten Polittalks des Landes. In der ZDF-Show "Till Tonight" erzählte sie nun unter anderem von der blutigen Ankündigung ihrer eigenen Show in den "Tagesthemen". Außerdem verriet sie, welche ihrer Angewohnheiten "total Panne" sei.

"Ich habe mir einen richtigen Stunt geleistet, bevor ich das anfing", erzählte die Moderatorin im Gespräch mit Reiners von einem Sturz beim Skifahren. Der Zeitpunkt des Unfalls sei denkbar schlecht gewesen: Nur einige Tage später sollte Will, deren Gesicht voll mit "richtigen Kratzer" und "tiefen Wunden" gewesen sei, in den "Tagesthemen" ihre neue Sendung ankündigen.

"Wie so Stuckateursarbeiten an meinem Gesicht" sei das in der Maske gewesen, erinnerte sich die Moderatorin. Doch bis zur Sendung hielt das Make-up nicht. Als sie sich zusammen mit einer Kollegin über ihren neuen Job freute, "platzt das alles auf. Und mir lief das Blut herunter. Damit kam ich dann in die 'Tagesthemen'." Heute könne die 59-Jährige darüber lachen. "Wer mich kannte, dachte an dem Abend: 'Was ist genau passiert? Mit wem hast du dich vorher noch geschlagen, dass du den Job bekommen hast?'"