Sara Kulka überrascht mit neuer Liebe und TV-Comeback

Sara Kulka hat keine leichten Zeiten hinter sich. Vor vier Jahren ließ sich die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin wegen Depressionen und Alkohol-Problemen in eine Klinik einweisen. Danach wurde es ruhig um die zweifache Mutter. Nun hat sie einen Neustart gewagt, mit neuem TV-Format und einer neuen Liebe!

Ab dem 7. Juli ist Sara Kulka in der Reality-Show "Villa der Versuchung" zu sehen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte sie noch von der GNTM-Staffel von 2012 bekannt sein, im Jahr 2015 war sie außerdem bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zu sehen. Jetzt startet sie ein TV-Comeback. In der Reality-Show, die von Verona Pooth moderiert wird, kämpft sie gegen ihre Mitstreiter um ein Preisgeld von 250.000 Euro.

Wie kam es zu dem Sinneswandel? Im Interview beim SAT.1-"Frühstücksfernsehen" spricht sie offen und ehrlich: "Ich hab schon Bock aufs Fernsehen", so das Ex-Model. Der ehrlichere Grund sei aber: "Ich bin mittelalt – und brauche das Geld."

Die fünfte Staffel von "7 vs. Wild": Startdatum, Kandidaten, Drehort und mehr

Blind-Date-Eklat bei „Kaulitz & Kaulitz“: Was in der Show nicht gezeigt wurde

Wie schwer finanzielle Probleme belasten können, musste Kulka zuletzt am eigenen Leib erfahren. Kürzlich musste sie einen Kredit über 100.000 Euro aufnehmen, um Zahlungen an das Finanzamt zu überweisen.

In der Liebe scheint es dagegen umso schöner zu laufen. Seit einem halben Jahr ist Kulka mit dem Qualitätsmanager Chris zusammen. Vor die TV-Kameras möchte der 39-Jährige eigentlich nicht: "Ich möchte definitiv nicht in die Öffentlichkeit. Aber das ist halt ihr Job. Und wo die Liebe hinfällt ...", erklärt er.

Das Paar hat sich über die Dating-Plattform "Hinge" kennengelernt. Was Chris seiner Sara damals noch nicht verraten hat: Er kannte sie bereits! Das behielt er zunächst jedoch für sich, denn sonst "hätte sie mir wohl den Laufpass gegeben", ist er sich sicher. Saras ehrliche Antwort: "Hätte ich." Sie wollte nie mit einem Fan zusammen sein, erklärt sie.

Bei einem Thema ist sich das Paar dann jedoch uneins. Auf die Nachfrage des Reporters, ob sie auch mal gemeinsam in einem TV-Format auftreten wollen, erklärt Sara pragmatisch: "Kommt auf das Geld an, oder?" Die klare Antwort ihres Partners: "Überhaupt gar nicht! Nein!" "Du kannst doch nicht einfach 'Nein' sagen, und dann wird dir ein Haufen Kohle geboten, mit der du vielleicht was Neues starten kannst", bohrt Sara nach. Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen.