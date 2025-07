Nach sechs Jahren Verlobung: das Liebes-Aus von Katy Perry & Orlando Bloom

Katy Perry und Orlando Bloom haben sich zu den anhaltenden Gerüchten um eine vermeintliche Trennung geäußert. Das Promi-Paar bestätigt sein Liebes-Aus – getrennte Wege gehen die beiden Stars aber wohl trotzdem nicht so richtig.

Das Wort "Trennung" wird entschieden vermieden – und dennoch ist das Liebes-Aus zwischen Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) jetzt offiziell. In einer gemeinsamen Erklärung, die dem US-Magazin "US Weekly" vorliegt, haben der Popstar und der britische Schauspieler auf die anhaltenden Gerüchte um das Ende ihrer Beziehung reagiert.

Darin geben Katy Perry und Orlando Bloom an: "Aufgrund des großen Interesses und der vielen Gespräche, die in letzter Zeit über die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry geführt wurden, haben die Vertreter der beiden bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den letzten Monaten geändert haben, um sich auf die gemeinsame Elternschaft zu konzentrieren".