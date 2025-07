"Sportschau: Shootingstars": Kritik zur Fußball-ARD-Doku von Inka Blumensaat

Am Freitag, 4. Juli (21 Uhr, Das Erste), spielen die deutschen Frauen zum ersten Mal bei der Fußball-EM in der Schweiz – gegen Polen. Fußball-Expertin Inka Blumensaat begleitete für ihren Film "Shootingstars – Deutschlands neue Fußballgeneration" drei Nationalspielerinnen.

Ende Mai 2025 hat Verteidigerin Giulia Gwinn ein Buch herausgebracht. "Write your own story: Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" heißt es. Kurze Zeit später war die Biografie der Nationalmannschaftskapitänin auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste. Bedarf es noch weiterer Belege, dass sich Deutschland für seine "besonderen" Fußballerinnen interessiert? Drei von ihnen hat Filmemacherin und Frauenfußball-Expertin Inka Blumensaat für ihren Film "Shootingstars – Deutschlands neue Fußballgeneration" auch abseits des Platzes begleitet. So sieht man Giulia Gwinn (25) mit ihrem Freund und mit der Familie privat und während der Vorbereitungen für ihre Buchvorstellung.