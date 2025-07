"Don't Worry Darling": Kritik zum Thriller mit Harry Styles bei ProSieben!

Harry Styles eilte in den letzten Jahren von einem Erfolg zum nächsten, nach seiner Zeit bei One Direction hat er den Übergang in die Solo-Karriere mit Bravour gemeistert – viele Experten halten den britischen Sänger und Songschreiber mit den schrillen Klamotten für den aufregendsten Mainstream-Musiker der Gegenwart. Harry Styles ist längst ein Pop-Superstar, aber Harry Styles will mehr. Nachdem es zuvor bereits einige Ausflüge ins Filmgeschäft gegeben hatte, am prominentesten im Kriegsfilm "Dunkirk" (2017), spielte Styles in "Don't Worry Darling" erstmals eine Hauptrolle. ProSieben zeigt den Mystery-Thriller als Free-TV-Premiere.