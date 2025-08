„Sie hat sich mit dem Mörder verlobt!“ – Staffel 2 von "Based on a True Story" schockt

Es war eine ungewöhnliche Idee, um die nach dem Jobverlust ihres Ehemanns Nathan (Chris Messina) leere Familienkasse zu füllen: Nach dem grausamen Mord an einer Barkeeperin beschloss True-Crime-Fan Ava Bartlett (Kaley Cuoco) in der ersten Staffel von "Based on a True Story – Sprich oder stirb", den Mörder in einem eigenen Podcast zu überführen. Einen Hauptverdächtigen hatte die werdende Mutter schnell ausfindig gemacht: den freundlichen Klempner Matt (Tom Bateman). Der outete sich in der Tat schon bald als der sogenannte Westside Ripper, der mehr als 20 Frauen auf dem Gewissen hatte. In Staffel zwei hält nun eine neue Mordserie Ava und Nathan auf Trab. ProSieben zeigt die acht Episoden wöchentlich in Doppelfolgen.