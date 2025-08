Neuer 007-Film: Dieser Fan-Liebling traut sich die Rolle nicht zu

Seine Meriten verdiente sich der 65-Jährige in erster Linie mit der preisgekrönten Gangster-Dramaserie "Peaky Blinders". Die Produktion mit Cillian Murphy in der Hauptrolle gewann unter anderem den BAFTA-Award. Neben "Peaky Blinders" weist die Vita Knights mehrere weitere hochkarätige Produktionen auf. Unter anderem schrieb der Brite die Drehbücher zu der Apple-Serie "See – Reich der Blinden" (2019) mit Jason Momoa in der Hauptrolle und der Historienserie "A Thousand Blows" (2024). Auch im Kino verantwortete Knight mehrfach den Writer's Room, etwa im Diana-Biopic "Spencer" (2021) und im US-Drama "Im Netz der Versuchung" (2019).

In der Gerüchteküche wurde dabei schon eine Vielzahl an Kandidaten gehandelt – von Aaron Taylor-Johnson ("28 Years Later"), Tom Holland ("Spider-Man: No Way Home") bis Tom Hardy ("Venom"). Ein weiterer Aspirant scheint sich dagegen mit seinen jüngsten Äußerungen aus dem Rennen um die 007-Rolle verabschiedet zu haben. In einem Interview mit dem US-Magazin "Collider" erklärte Taron Egerton ("Rocketman") jüngst: "Ich glaube nicht, dass ich eine gute Wahl für die Rolle bin. Dafür bin ich viel zu chaotisch." Der 35-Jährige wurde sogar noch deutlicher: "An mir wäre Bond verschwendet."