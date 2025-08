"Beast - Jäger ohne Gnade": Der Survival-Horror mit Idris Elba zur Primetime

Im Zoo liegen sie in der Regel nur im Schatten herum, in Dokumentationen sieht man sie häufig bei der liebevollen Aufzucht der Kleinen, auch im Kino werden sie meist verniedlicht. Löwen hatten definitiv schon einmal einen schlechteren Ruf als zuletzt. Insofern ist die Darstellung in diesem 2022er-Film, den ProSieben nun als Free-TV-Premiere ins Programm bringt, durchaus eine Ausnahme: "Beast – Jäger ohne Gnade", ein neuer Survival-Action-Film mit Idris Elba in der Hauptrolle. Der Titel zeigt schon deutlich an, dass man es hier nicht mit dem Löwen als XXL-Schmusekatze zu tun hat.