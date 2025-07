DC-Fans aufgepasst: Supergirl Milly Alcock im neuen Film

Fans, die sich das neue Abenteuer des Superhelden bereits im Kino angesehen haben, durften die Figur schon sehen: In "Superman" hat "Supergirl" (Milly Alcock) einen ersten kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt. Nun sieht man Supermans Cousine zum ersten Mal in voller Montur.

"Look Out" statt "Look Up" "Superman"-Regisseur James Gunn veröffentlichte bei X ein Bild, auf dem erstmals offiziell ihr Kostüm zu sehen ist. Und auch der ikonische Superman-Slogan wurde für sie angepasst: Statt "Look Up" ("Schau nach oben") heißt es jetzt "Look Out" ("Pass auf").



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden. Gunn: "Verrückteres Supergirl" als je zuvor Der kommende Film basiert auf dem gefeierten Comic "Supergirl: Woman of Tomorrow". Darin wird Kara Zor-El alias Supergirl von der jungen Kriegerin Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) um Hilfe gebeten. Gemeinsam jagen sie die Mörder von Ruthyes Vater. Mit dabei: Matthias Schoenaerts als Bösewicht Krem of the Yellow Hill und Jason Momoa – einst bereits als "Aquaman" Teil des DC-Universums – in seiner neuen Rolle als knallharter Kopfgeldjäger Lobo.

James Gunn beschrieb Kara bereits 2023 als deutlich düsterere Variante der Figur: "In unserer Geschichte haben wir Superman, der auf die Erde geschickt wurde und von unglaublich liebevollen Eltern aufgezogen wurde. Kara war auf Krypton. Sie war auf einem Stück Krypton, das vom Planeten weggedriftet ist, und sie lebte dort die ersten 14 Jahre ihres Lebens in einer schrecklichen Situation, in der sie alle um sich herum sterben sah. Sie ist also ein viel härteres und verrückteres Supergirl, als man es bisher gewohnt war."

Bei "Supergirl" hinter der Kamera steht Craig Gillespie ("I, Tonya", "Cruella"), der Kinostart ist für den 26. Juni 2026 angesetzt.

