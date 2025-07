Emma Watson wieder auf dem Besen: Sie muss ihren Führerschein abgeben

Am 31. Juli 2024, zufälligerweise der 44. Geburtstag von Harry Potter, war Watson in einer 30er-Zone mit 38 Meilen pro Stunde unterwegs und wurde von der Polizei erwischt. Umgerechnet fuhr sie mit einer Geschwindigkeit von etwa 61 Kilometern pro Stunde, erlaubt waren 48. Nun verhängte das Amtsgericht High Wycombe am Mittwoch die Geldstrafe und das Fahrverbot. Die Schauspielerin erschien nicht zur Verhandlung.