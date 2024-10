Maggie Smith: Das waren ihre besten Filme

Maggie Smith ist am Freitag, den 27. September mit 89 Jahren verstorben. Die ikonische Schauspielerin aus England galt durch ihr Talent, ihren Humor und ihre unverwechselbare Stimme als eine der angesehensten und vielseitigsten Schauspielerinnen. Smith spielte die unterschiedlichsten Rollen, ob in Komödien oder Dramen. Wir blicken auf ihre besten Filme.

Durchbruch vor knapp 70 Jahren Ihre Karriere ging über sieben Jahrzehnte und begann mit einer kleinen Rolle in „Child in the House“ aus dem Jahr 1956. In „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ spielte sie die Lehrerin Jean Brodie und gewann mit dieser Rolle 1969 ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin. Der zweite Oscar folgte mit ihrer Nebenrolle in „Das verrückte California-Hotel“.

„Downtown Abbey“ (2010-2015) Durch ihre Rolle als Violet Crawley, der Countess of Grantham in der Erfolgsserie „Downtown Abbey“ erlangte sie weitere, internationale Bekanntheit. Dort spielt sie die matriarchalische Figur, die sich durch ihren Witz, aber auch durch bissige Kommentare auszeichnet. Mit dieser Rolle gewann sie viele weitere Auszeichnungen, darunter einen Golden Globe.

Die „Harry Potter“ – Reihe (2001-2011) Vor allem die jüngere Generationen kennen Maggie Smith für ihre Rolle als herzensgute Professorin Minerva McGonnagall in den „Harry Potter“ – Filmen. In allen acht Filmen, basierend auf J.K. Rowlings Romanen, war sie als eine der wichtigsten Professorinnen zu sehen. Sie hat die Kindheit und Jugend von vielen geprägt und erlangte spätestens nach dieser Rolle Bekanntheit und Beliebtheit auf der ganzen Welt und in allen Generationen.

Mit diesen beiden Rollen werden sie die meisten Menschen in Erinnerung halten. Doch viele Fans erinnern sich außerdem an sie aus den Filmen „Gosford Park“ aus dem Jahr 2001, „The Best Exotic Marigold Hotel“ und dem zweiten Teil „The Second Best Exotic Marigold Hotel“ aus den Jahren 2011 und 2015, oder aus „Ein Zimmer mit Aussicht“ von 1985.